Glastonbury Festival: Harry Styles wurde knutschend gesehen

Ein überraschender Auftritt von Harry Styles (31) sorgt für Schlagzeilen: Der Sänger wurde beim diesjährigen Glastonbury Festival in England gesehen – und das nicht allein. Augenzeugen berichten, wie sich Harry unter die Festivalbesucher mischte, bevor er später in der VIP-Area ausgelassen mit Freunden tanzte. Doch besonders ins Auge fiel, dass er dabei sehr vertraut mit einer mysteriösen Frau wirkte. Laut Beobachtern ließ das Paar keinen Zweifel an möglicher Chemie, als es zu einem leidenschaftlichen Kuss kam. Harry, gekleidet in einer blauen Jacke und auffälligen roten Shorts, schien die Aufmerksamkeit der restlichen Umgebung völlig zu vergessen.

Laut der britischen Zeitung The Sun, die auch ein Video des Moments zeigt, wirkten Harry und die unbekannte Frau bereits bestens miteinander vertraut und verbrachten den Abend nahezu unzertrennlich. "Harry hatte nur Augen für sie, und man konnte spüren, dass die Funken flogen, sobald sie zusammen waren", erzählte ein Schaulustiger. Die beiden hatten wohl keine Scheu davor, ihre Zuneigung offen zu zeigen, denn schon kurze Zeit nach ihrer Begegnung küssten sie sich vor den anderen Anwesenden. Ob es sich um eine neue Romanze oder nur einen flüchtigen Moment handelt, wurde bisher nicht kommentiert.

Harry, der zuletzt mit Schauspielerin Taylor Russell (30) in Verbindung gebracht wurde, scheint weiterhin sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Beziehung mit Taylor endete im Mai letzten Jahres nach etwa einem Jahr und es war für Harry das erste Mal, dass er von einer Frau verlassen wurde. Im Jahr 2023 sorgte der Sänger bereits für Furore, als er in Tokio mit Supermodel Emily Ratajkowski (34) gesichtet wurde. Seine Liebesgeschichten werfen seit Jahren Wellen in den Medien, von Taylor Swift (35) über Olivia Wilde (41) bis hin zu Camille Rowe (35) – Harry bleibt ein Star, um den sich ständig neue Gerüchte ranken. Aktuell genießt er nach Abschluss seiner Welttournee eine wohlverdiente Auszeit und wird immer wieder auf Events und Festivals gesichtet, so zuletzt auch beim klimafreundlichen LIDO-Festival in London.

Getty Images Harry Styles im Februar 2023

Collage: Harry Styles und Emily Ratajkowski

Collage: Harry Styles und Taylor Russell