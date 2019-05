Blüht ihre Liebe etwa wieder auf? Kendall Jenner (23) und Harry Styles (25) haben eine wilde Romanze hinter sich: Waren sie vor einigen Jahren noch Feuer und Flamme füreinander, ging die Beziehung aber nach kurzer Zeit bereits wieder in die Brüche. Kein Wunder also, dass bei der diesjährigen Met Gala alle Augen auf das Model und den Musiker gerichtet waren. Was aber nur ein Bruchteil der Gäste des rosaroten Teppichs mitbekam: Das Ex-Paar feierte nach ihrem Plausch auf dem Event offenbar noch zusammen weiter!

Wie Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, verließ Kendall die berühmt-berüchtigte After-Met-Party im Moxy Hotel in New York City am nächsten Morgen um genau 6:03 Uhr morgens. Besonders interessant: Fast zur selben Zeit lief auch Harry aus der noblen Einrichtung hinaus. Ob die beiden letztlich in ein und demselben Auto nach Hause fuhren, ist nicht bekannt. Der Berichterstatter will aber wissen, dass die einstigen Turteltauben zuvor vier Stunden zusammen durchgefeiert hatten!

Obwohl die Laufsteg-Queen schon wieder top gestylt und frisiert war, verdeckte sie ihr Gesicht mit ihrer Hand – na, ob da jemand müde war? Harry versuchte dagegen nicht, seine Erschöpfung zu verstecken. Ob ein Liebes-Comeback nun tatsächlich in den Startlöchern steht oder nicht, an einer Sache gibt es keinen Zweifel: Die beiden hatten offensichtlich eine spaßige Nacht!

Getty Images Kendal Jenner bei der Met Gala 2019

Getty Images Harry Styles bei der Met Gala 2019

United Archives GmbH/ActionPress Kendall Jenner auf dem Filmfestival in Cannes 2018

