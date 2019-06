Bei den Kritikern ging “Glow” geradezu durch die Decke. Die Netflix-Serie über eine weibliche Amateur-Wrestling-Truppe konnte mit Ironie und einer gewaltigen Portion Frauenpower überzeugen. Doch Berichten zufolge wäre die Feminismus-Produktion nach Staffel eins fast eingestellt worden. Der Grund: zu wenig Zuschauer. Aber keine Sorge, liebe Fans, die Krise wurde überwunden – und nun steht bereits Staffel drei in den Startlöchern!

Der neue Termin ist bekannt: Wie Quotenmeter berichtet, kann die Fortsetzung von "Gorgeous Ladies of Wrestling" (insgesamt zehn neue Folgen) ab dem 9. August 2019 auf Netflix abgerufen werden. Sie setzt genau da an, wo die zweite Staffel aufgehört hat. Die Wrestling-Ladys sind gerade in Las Vegas unterwegs, um "Glow" in eine Live-Show zu verwandeln. Und dieser Plan soll in der dritten Staffel sogar aufgehen. Die Truppe wird zur Hauptattraktion eines Casino-Hotels, doch schon bald verliert die schillernde Stadt in Nevada ihren Zauber. Besonders schwer haben es dabei Ruth (Alison Brie, 36), die mit einem komplizierten Privatleben zu kämpfen hat, und Debbie (Betty Gilpin), die ihren Sohn wegen ihrer Verpflichtungen als Produzentin der Show nur noch selten sehen kann.

2018 berichtete das Wall Street Journal, dass "Glow" fast nicht verlängert worden wäre. Angeblich ging es dann aus künstlerischen Gründen aber doch weiter. Zudem wollte man es sich dem Bericht zufolge nicht mit Produzentin Jenji Kohan (49) verscherzen, die auch als Co-Produzentin von "Orange Is The New Black" tätig ist.

