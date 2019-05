Auch, wenn sich deutschlandweit langsam der Sommer einstellt und damit die gemütliche Sofa-Zeit endet: Begeisterte Netflix-Zuschauer dürften diese neuen Serien-Highlights im Juni trotzdem vor den Bildschirmen fesseln! So verspricht zum Beispiel der Trailer zur zweiten Staffel von Dark viel Spannung. Außerdem können sich Sci-Fi-Fans auf die Fortsetzung von "Black Mirror" freuen – in der sogar Sängerin Miley Cyrus (26) eine Rolle ergattert hat. Doch sie ist nicht das einzige Promi-Gesicht, das sich unter den Streaming-Krachern tummelt!

Am 21. Juni begibt sich Jonas, gespielt von Louis Hofmann (21), im Mystery-Hit "Dark" wieder auf die Suche nach Antworten. "Die Apokalypse muss kommen", flüstert eine Stimme im Vorschau-Clip. Im Gegensatz zur ersten Staffel reist der Teenager nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft – die ebenso düster und beschwerlich zu sein scheint. Anfang des Monats startet die fünfte Reihe von "Black Mirror" – auch hier wird es gewohnt finster zugehen. Wie die sonst so schrille und bunte Ex-Hannah Montana-Darstellerin Miley da reinpassen soll, zeigt sich ab dem 5. Juni.

Ebenfalls an den Start geht "Dunkirk", ein Kriegsfilm von Star-Regisseur Christopher Nolan (48), der sich für seinen Streifen ein echtes Teenie-Idol ins Boot geholt hat: In der Rolle eines jungen britischen Soldaten: Harry Styles (25)! Ob der One Direction-Sonnyboy dieser Aufgabe gewachsen ist, dürfte ab dem 19. Juni klar sein.

Julia Terjung / Netflix Louis Hofmann in "Dark"

Netflix Louis Hofman als Jonas in "Dark" Staffel zwei

Dunkirk, Warner Bros. Pictures Harry Styles (l.) in "Dunkirk"

