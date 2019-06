Große Freude bei Iris Aschenbrenner! Die blonde Schauspielerin wurde vor allem durch TV-Serien wie "Abschlussklasse" oder Köln 50667 und als Moderatorin bei HSE24 bekannt. Ihr Privatleben hielt die Pferdenärrin bisher aber immer bedeckt. Doch damit ist nun Schluss! Iris teilte mit ihren Fans jetzt nicht nur ein Bild mit ihrem Partner, die hübsche Blondine hat auch noch großartige Neuigkeiten: Sie ist schwanger – und das nicht erst seit gestern.

Mit ihrer Instagram-Community teilte die werdende Mama die News in mehreren Urlaubsschnappschüssen. In einem Post beschreibt sie, wofür sie alles dankbar ist: "Ich darf hier auf Mallorca sein, habe ein gesundes Baby im Bauch, einen tollen Mann, der mich liebt, einen Job, der mir Spaß macht, bin gesund, habe meine Pferde, loyale Freunde und eine starke Familie." Und dieses heranwachsende Glück ist gar nicht mehr so klein, denn Iris ist bereits im fünften Schwangerschaftsmonat.

Doch damit nicht genug: Sie hat sogar schon das Geschlecht ihres Kindes preisgegeben – sie erwartet einen Jungen. "Ach und hier des Rätsels Lösung: Es wird ein Junge", schreibt sie in einem weiteren Beitrag. Auf dem zugehörigen Bild trägt sie passend dazu ein blaues Kleid.

