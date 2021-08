Debatte um Langzeitstillen! Vor Kurzem verriet das US-amerikanische Reality-TV-Sternchen Coco (42), dass sie ihre fünfjährige Tochter Chanel Nicole immer noch stillt. Sie würde dies auch weiterhin tun, da die Kleine ihre "Brüste immer noch liebt". Daneben würde Chanel aber auch normales Essen bekommen. Promiflash hakte bei einer Handvoll prominenten Müttern nach, was sie zu Cocos Stillverhalten sagen – Iris Aschenbrenner (41) und Inci Elena Sencer (28) können es nicht nachvollziehen.

"Ich habe vor jeder Mama Respekt, die ihr Kind stillt. Ich finde es immer toll, wenn Mamas ihre Kinder stillen bis zu einem gewissen Alter. Ich persönlich finde, dass man sein Kind mit fünf Jahren nicht mehr stillen muss", erklärte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Inci. In ihren Augen sind nur die ersten Monate nach der Geburt wichtig, um dem Kind die Brust zu geben. In der Zeit bekommt es durch die Muttermilch Nährstoffe und Vitamine, die für die Entwicklung wichtig sind.

Iris sieht das ähnlich. "Ich glaube, WHO, UNICEF und STIKO empfehlen irgendwie, die ersten sechs Monate zu stillen. Machen sagen darüber hinaus noch bis zum ersten Jahr", erklärte die Moderatorin, die einen Sohn hat. In ihren Augen wäre es seltsam, ein fünfjähriges Kind an der Brust seiner Mutter zu sehen.

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Influencerin

Anzeige

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner mit ihrem Sohn Maximus

Anzeige

Instagram / coco Coco und Ice-T mit Tochter Chanel

Anzeige

Wie findet ihr die Haltung der Promi-Mütter? Ich sehe das genauso! Ich sehe das anders! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de