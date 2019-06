Hui, diese mehr oder weniger subtile Nachricht ging wohl nach hinten los. Eigentlich zählt Andrea Kiewel wohl zu den beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands. Seit sage und schreibe 19 Jahren steht Kiwi für den "ZDF-Fernsehgarten" vor der Kamera. Ohne sie können sich die Shows-Fans die Sendung gar nicht mehr vorstellen. Trotzdem brachte die gebürtige Berlinerin das Publikum am Sonntag gewaltig auf die Palme!

Was den Zuschauern so negativ aufstieß? Andrea (54) hatte ständig das Bedürfnis, einen bestimmten Satz immer wieder anzubringen – und zwar: "Ich habe morgen Geburtstag." Nicht nur die Schaulustigen vor Ort und vor den heimischen Bildschirmen ließ sie das in regelmäßigen Abständen wissen. Auch ihren "Fernsehgarten"-Gästen band sie die Info immer wieder auf die Nase.

Auf Twitter kassierte das deutsche TV-Gesicht dafür natürlich direkt die Quittung. "Kiwi hat morgen Geburtstag? Hätte sie auch mal sagen können", machte sich ein User lustig. "Ja verdammt. Du hast morgen Geburtstag! Danke für die Info", kommentierte ein anderer Zuschauer eher weniger charmant. Übrigens: Andrea hat heute Geburtstag und ist 54 Jahre alt geworden.

WENN.com Moderatorin Andrea Kiewel

Anzeige

Schultz-Coulon/WENN.com Andrea Kiewel bei der NDR Talkshow 2014

Anzeige

Patrick Hoffmann/WENN.com Andrea Kiewel, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de