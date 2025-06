"ZDF-Fernsehgarten"-Moderation: Joachim Llambi meldet sich

Andrea Kiewel (60), besser bekannt als "Kiwi" und als das Gesicht des ZDF-Fernsehgartens, wird am Sonntag, dem 15. Juni, ihre heiß ersehnte Jubiläumsshow verpassen. Grund dafür ist die angespannte Lage in ihrer Wahlheimat Tel Aviv, von wo aus sie wegen eines gesperrten Luftraums nicht nach Mainz reisen kann. An ihrer Stelle werden Joachim Llambi (60) und Lutz van der Horst (49) die Moderation übernehmen. Joachim, der ursprünglich als Co-Moderator geplant war, äußert in einer Videobotschaft, die RTL vorliegt: "Ich freue mich sehr, Andrea Kiewel ersetzen zu dürfen, obwohl man sie natürlich gar nicht ersetzen kann." Auch sendet der Moderator liebe Grüße an die abwesende Gastgeberin und rät ihr: "Pass auf dich auf."

Die geplante Jubiläumsshow markiert einen besonderen Meilenstein in Andreas Karriere: 25 Jahre ZDF-Fernsehgarten! Große musikalische Gäste wie Katja Ebstein, Marianne Rosenberg (70), Eko Fresh (41), Johnny Logan und viele andere werden erwartet, um die Zuschauer zu begeistern. Trotz der Umstände wird Andrea die Sendung sicherlich aus der Ferne verfolgen. Es bleibt ein bitterer Beigeschmack, denn ausgerechnet ihr besonderer Tag findet ohne sie statt. Joachim und Lutz versprechen jedoch, die extra einberufene Doppellösung bestmöglich zu meistern, um der beliebten Moderatorin gerecht zu werden.

Andrea, die seit 2017 in Tel Aviv lebt, pendelt normalerweise regelmäßig für die Fernsehaufzeichnungen zwischen Israel und Deutschland. Für viele Fans ist der Fernsehgarten untrennbar mit der Moderatorin verbunden. Mit prominenter Unterstützung und Rückblicken auf über zwei Jahrzehnte Fernsehgeschichte sollte die Jubiläumsausgabe ein besonderes Highlight werden – dass nun ausgerechnet Andrea bei ihrer eigenen Jubiläumsfeier fehlt, ist für treue Fans wohl ganz besonders schade.

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender / ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

Wehnert, Matthias / ActionPress Joachim Llambi, "Let's Dance"-Star

