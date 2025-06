Wegen Krieg: Andrea Kiewel fällt im "ZDF-Fernsehgarten" aus

Der ZDF-Fernsehgarten feiert am Sonntag, dem 15. Juni, ein ganz besonderes Jubiläum: 25 Jahre Andrea Kiewel (60)! Doch ausgerechnet zu dieser groß angekündigten Sonderausgabe wird der eigentliche Star des Tages nicht anwesend sein, wie der Sender in einer Pressemitteilung erklärt: Die Kultmoderatorin, die für jede Aufzeichnung extra aus ihrer Wahlheimat Tel Aviv eingeflogen wird, kann nicht kommen. Grund dafür ist der israelische Angriff auf militärische Ziele und Atomanlagen im Iran und der Gegenschlag des Mullah-Regimes, der darauf folgte. So sind der Flughafen Ben-Gurion sowie der gesamte Luftraum Israels derzeit gesperrt, was Kiwi die Einreise zu ihrer Jubiläumsshow unmöglich macht.

Für Andrea dürfte die vereitelte Ausreise ein herber Schlag sein, immerhin hatte die 60-Jährige in Interviews schon mehrfach betont, wie sehr sie sich auf die Jubiläumsfeierlichkeiten freue. Die anstehende "Fernsehgarten"-Ausgabe soll aber trotzdem keineswegs ins Wasser fallen – der Sender hat für zünftige Vertretung gesorgt: Joachim Llambi (60), bekannt als Let's Dance-Juror, und Lutz van der Horst (49), Reporter der "heute-show", wurden spontan als Ersatzmoderatoren engagiert, nachdem sie ursprünglich als Gäste der Sendung eingeplant waren. Auch das angekündigte Staraufgebot dürfte bei den Zuschauern für Ablenkung sorgen, darunter Größen wie Katja Ebstein, Marianne Rosenberg (70) und Guildo Horn (62).

Andrea, vielen als "Kiwi" bekannt, hat sich über die Jahre als fester Bestandteil des "ZDF-Fernsehgartens" etabliert und begeistert mit ihrer quirligen Art regelmäßig ein Millionenpublikum. Dass die Moderatorin ausgerechnet zu ihrem eigenen Jubiläum dem Mainzer Lerchenberg fernbleiben muss, sorgt bei vielen ihrer langjährigen Fans für Bedauern. Dennoch scheint die sprachgewandte Blondine im fernen Tel Aviv ihr Glück gefunden zu haben. Dort lebt sie seit 2017 gemeinsam mit ihrem israelischen Partner, der einst als Elitesoldat das Land verteidigte. Israel bezeichnet Andrea heute als den Ort ihres Herzens, an dem sie als Jüdin neue Wurzeln schlagen konnte.

Getty Images Lutz van der Horst im Oktober 2019

Getty Images Andrea Kiewel, Moderatorin

