Die Sportlerwelt ist in großer Trauer! Nach zehn Jahren Kampf erlag Gabriele Grunewald gestern ihrer Krebserkrankung. Die US-amerikanische Läuferin verstarb am 11. Juni im engsten Kreise ihrer Familie, nachdem sich ihr Gesundheitszustand ganz plötzlich drastisch verschlechtert hatte – im Mai hielt die Profisportlerin ihre Fans noch in einem sozialen Netzwerk auf dem Laufenden und zeigte sich positiv. Doch nun musste sich die Kämpferin mit gerade einmal 32 Jahren geschlagen geben. Via Social Media verabschiedete sich ihr Mann mit rührenden Worten von seiner großen Liebe.

Justin Grunewald habe nicht nur seine Frau verloren, sondern auch seine Heldin, seine beste Freundin und seine Inspiration, wie er auf Instagram sein Herz ausschüttete: "Um 07.52 Uhr sagte ich, ich kann es nicht abwarten, dich wiederzusehen." Um seiner Liebsten größeres Leid zu ersparen, holte Justin seine Frau nach Hause, als klar wurde, dass sie in den nächsten Stunden sterben würde – Familie und Freunde seien in ihren letzten Momenten auf der Erde für sie da gewesen: "In den Sekunden, in denen Gabrieles Atmung flacher wurde, habe ich ihre Hand immer fester gehalten."

Diese Nachricht traf auch die Fans der jungen Sportlerin mitten ins Herz. Im Netz brachten sie Justin ihr Beileid zum Ausdruck: "Keine Worte fühlen sich richtig an. Ich denke an dich und den Rest ihrer Familie und sende dir Liebe und Gebete. Sie wird immer bei dir sein." Ein anderer User kommentierte: "Es tut mir so leid, diese traurige Nachricht zu hören. Meine Gedanken und Gebete sind mit dir. Ruhe in Frieden, Gabriele. Du hast so viele inspiriert."

Instagram / justingrunewald1 Gabriele Grunewald und ihr Mann Justin Grunewald

Getty Images Gabriele Grunewald, Juni 2017

Instagram / justingrunewald1 Justin Grunewald und Gabriele Grunewald



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de