Autsch, diese Kommentare dürfte Alexander Hindersmann (30) sicher nicht gerne lesen! Nach langer Funkstille im Netz meldete sich der Bachelorette-Sieger vor Kurzem wieder bei seinen Fans zurück. Dabei sorgte allerdings weniger die Social-Media-Rückkehr des Womanizers für Aufsehen – vielmehr hatten die Follower einzig und allein Augen für dessen Haare: Die voluminöse Lockenpracht des Reality-TV-Darstellers war einigen Fans viel zu wild und das ließen sie Alex mit ihren Reaktionen deutlich spüren!

Das besagte Instagram-Foto zeigt Alex lächelnd, an einem Dachfenster lehnend, dabei kringeln sich seine Haare in alle Richtungen. Dass dieser freche Look bei vielen Followern überhaupt keinen Anklang findet, zeigen diverse Kommentare unter dem Schnappschuss. "Alpaka-Farmer" oder "Netter Mann, aber die Friese geht gar nicht" waren nur zwei der abwertenden Nachrichten.

Doch auch ein anderes Thema bringt die Gemüter von Alex' Community gerade zum Kochen. So verriet vor einigen Wochen ein Insider gegenüber Promiflash, dass der Ex von Nadine Klein (33) in der kommenden Bachelorette-Staffel mit Gerda Lewis (26) eine Rolle spielen werde. Für Alex' Follower wäre das ein absoluter Supergau: "Wenn du da echt wieder mitmachst, dann ist Hopfen und Malz verloren", ärgerte sich beispielsweise eine Userin.

Getty Images Alexander Hindersmann

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Reality-TV-Star

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Alexander Hindersmann beim Spendenmarathon von RTL

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de