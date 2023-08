Sieht Alexander Hindersmanns Baby Mama oder Papa ähnlicher?

Er ist im absoluten Babyglück! Seit Sommer 2021 sind der ehemalige Bachelorette-Kandidat Alexander Hindersmann (35) und die Sportmoderatorin Laura Papendick (34) zusammen. Erst vor wenigen Monaten krönten die beiden ihre Liebe mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem geben die frischgebackenen Eltern immer mal wieder Einblicke in ihr neues Leben – so wie jetzt auch wieder: Alex verrät, wem sein Sohn ähnlich sieht!

Via Instagram beantwortet der 35-Jährige mal wieder geduldig die Fragen seiner Fans. Unter anderem wollte ein Follower wissen, nach wem der kleine Mann kommt. Und darauf hat Alex eine ganz deutliche Antwort. "Eindeutig nach mir! Wenn man sich Babybilder von mir anguckt, dann könnte man denken, dass es der Kleine ist", schreibt der einstige Kuppelshow-Kandidat in seiner Story.

Doch hat sich der Wander-Fan das Vaterdasein auch so vorgestellt? "Es ist alles viel schöner. Ich fühle mich gerade so richtig vollkommen. Die Aufgabe erfüllt mich komplett", schreibt er auf Social Media weiter. Das Netz-Sternchen sei vor allem mega-happy, dass es und seine Freundin als Team so gut funktionieren.

Instagram / laurapapendick Laura Papendick und Alexander Hindersmann

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann mit seinem Baby

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alex Hindersmann mit ihrem Sohn, Juli 2023

