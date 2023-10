Alexander Hindersmann will ein Tattoo für seinen Baby-Sohn

Alexander Hindersmann (35) hat da eine Idee! Der einstige Bachelorette-Gewinner fand das große Liebesglück nach der Datingshow. In der Moderatorin Laura Papendick (34) hat er wohl die Richtige gefunden. Im Juni dieses Jahres erblickte der erste gemeinsame Nachwuchs das Licht der Welt und ist der ganze Stolz des berühmten Paares. Alexanders Liebe zu seinem Sohn soll jetzt sogar unter die Haut gehen!

In seiner Instagram-Story schildert er seine Pläne. "Ich habe so zwei bis drei Ideen. Ich möchte eins haben, was ich erweitern kann. Denn uns ist klar, dass es noch weiteren Nachwuchs gibt", schreibt Alexander. Er und Laura sind sich also sicher. Bei einem Kind soll es nicht bleiben. Aber zurück zum Tattoo: Was soll es denn werden?

Ganz genaue Einblicke gibt der Reality-TV-Star noch nicht, aber er verrät, was es nicht werden soll: "Ich will nicht so ein Klassisches, wie Fuß- oder Handabdruck." Ansonsten geht es den frischgebackenen Eltern auch sehr gut mit dem Kleinen. "Wir genießen einfach die Tage, wenn Laura nicht unterwegs ist. [...] Ich bin stolz, wie wir das alles machen. Jetzt hat Familie noch mal eine andere Bedeutung bekommen", schwärmt Alex.

Alexander Hindersmann und Laura Papendick

Alexander Hindersmann im Januar 2023

Laura Papendick und Alex Hindersmann mit ihrem Sohn, Juli 2023

