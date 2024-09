Alexander Hindersmann zeigt erste Laufversuche seines Sohns

Im Juni vergangenen Jahres durften Alexander Hindersmann (36) und seine Freundin Laura Papendick (35) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. In einer Story auf Instagram zeigt der einstige Bachelorette-Gewinner, wie groß sein Sohnemann bereits geworden ist. In einem kurzen Clip schiebt Alexander den Kinderwagen vor sich her, während der Kleine sich an den Griffen festhält und brabbelnd hinter seiner eigentlichen Mitfahrgelegenheit her tapst. "Heute wollte er die ganze Zeit laufen. Es wird Zeit für die ersten richtigen Schuhe", schreibt Alexander zu dem Video und fragt seine Follower: "Habt ihr Tipps für Lauflernschuhe?"

Auch sonst nimmt der Realitystar seine Community immer wieder in seinem Alltag als Papa mit. Vor wenigen Tagen teilte Alexander ein Reel voller schöner Momente mit seinem kleinen Fratz. "Ich liebe es einfach, Papa zu sein. Mich genauso um den kleinen Mann zu kümmern, alleine mit ihm Sachen zu machen und zu erleben", schwärmte der 36-Jährige von seinem Familienglück. Er betonte außerdem, die Zeit mit dem Kleinen sinnvoll nutzen zu wollen, da diese etwas ganz Einmaliges sei.

Alexander und Laura gehen seit etwa drei Jahren als Paar durchs Leben. Die beiden machten ihre Beziehung allerdings erst nach einem Jahr anlässlich ihres ersten Jahrestags mit einem Instagram-Beitrag publik. Im Februar vergangenen Jahres krönten Alexander und die Sportjournalistin ihr Liebesglück und verkündeten auf der Social-Media-Plattform, dass sie ein Baby erwarten. "Wenn aus Liebe Leben wird! Die Vorfreude ist riesig", hieß es unter dem Video, in dem das Paar seinen Followern Babykleidung und ein erstes Ultraschallbild präsentierte.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmanns Sohn im September 2024

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann

