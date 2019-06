Bei ihnen funkte es offenbar sofort! Chrissy Teigen (33) und John Legend (40) sind ein absolutes Traumpaar und teilen gerne Einblicke in ihr Eheleben mit ihren Fans. Während das Model und der Sänger aktuell vor allem mit Familien-Schnappschüssen begeistern, sorgte Chrissy jetzt für einige Lacher, als sie über das Kennenlernen mit ihrem Mann sprach. Die Moderatorin und John fackelten damals nicht lange: Sie landeten direkt im Bett!

In der amerikanischen Show Celebrity Family Feud erinnerten sich Chrissy und John an ihr erstes Aufeinandertreffen im Jahr 2006 bei einem Videodreh des Musikers. “Yeah, 2006 – und wir sind immer noch zusammen”, schwärmte der Oscar-Preisträger. Seine Frau wurde da schon etwas deutlicher: “Wir haben das Video gemacht und dann hatten wir Sex. Ich bin zu deinem Hotel gekommen und da war ein…” – aber da wurde sie schon von John unterbrochen. “Ähm, was? Das ist eine Familienshow!”, stellte er klar. Während die “Lip Sync”-Beauty am liebsten noch weiter aus dem Nähkästchen geplaudert hätte, ließ sich der 40-Jährige nur noch zu einem “Wir haben uns ziemlich gut verstanden” hinreißen.

Aber Chrissy und John sind nicht das einzige Promi-Paar, das sofort intim wurde. Auch Ryan Reynolds (42) verriet bereits im November 2016 gegenüber GQ, dass er und seine heutige Frau Blake Lively (31) nach dem ersten Date einfach nicht die Finger voneinander lassen konnten.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend 2008

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively 2010

