Fans begeistert: Chrissy Teigen posiert natürlich im Bikini

Chrissy Teigen (38) postet bei Instagram ein paar Schnappschüsse ihres Urlaubs. Neben süßen Kinderbildern und Eindrücken ihrer Ausflüge ist auch ein Bild dabei, auf dem die vierfache Mutter im Bikini mit ihrem Sohn auf dem Arm an Deck eines Bootes posiert. Das Foto scheint nicht bearbeitet und Chrissy zeigt sich ungeschminkt und ganz natürlich. Ihre Fans sind begeistert und finden es toll, dass das Model beweist, dass nicht jedes Fältchen oder jede Unebenheit wegretuschiert werden muss. "Jede Frau, die sich dieses Foto einer umwerfenden Mutter ansieht, denkt: 'Danke!'", schreibt ein Follower in der Kommentarspalte. Andere bestärken diese Meinung: "Du siehst perfekt aus! Du lebst das Leben und genießt die kostbare Zeit mit deinen Kindern." Vor allem, dass sichtbar keine Filter benutzt worden, feiern Chrissys Fans: "Ich kann sehen, dass du keine Filter benutzt hast, wie es viele tun, und applaudiere dir, weil du absolut umwerfend aussiehst!"

Im Moment gönnt Chrissy sich mitsamt ihrem Nachwuchs und Gatte John Legend (45) eine Auszeit in Thailand. Wie ihre Bilder zeigen, macht die Familie daraus einen richtigen Abenteuerurlaub. Neben dem Bootstrip ging es nämlich auch auf eine Rudertour durch höhlenartige Gebirgsstrukturen, bei der sie die Landschaft erkunden konnten. Für Chrissy ist es auch ein bisschen eine Reise zu ihren Wurzeln – immerhin stammt ihre Mutter aus dem südostasiatischen Land. "Meine Heimat ist wunderschön", kommentiert die 38-Jährige die idyllischen Bilder.

Im Netz lässt Chrissy ihre Fans regelmäßig an ihrem Familienalltag teilhaben. Mit Sänger John ist sie seit 2013 verheiratet und das Paar durfte vier gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. Da kann es auch schon mal chaotisch werden. Aber vier Kinder scheinen der US-Amerikanerin genug zu sein. Ende vergangenen Jahres hatte sie sich mit einer Botschaft an ihr zukünftiges Ich gewandt: Chaotische Momente sollten am besten auf Bildern festgehalten werden. So könne sie sich daran erinnern, wenn sie sich mal wieder nach einem weiteren Kind sehne: "Chrissy, du kannst kein fünftes haben."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren drei Kindern im April 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Sohn im Thailand-Urlaub 2024

