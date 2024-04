"Magisch": Chrissy Teigen schwärmt von ihrem Familienurlaub!

Im letzten Juni sind Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) zum vierten Mal Eltern geworden: Mithilfe einer Leihmutter durften das Model und der Sänger nach ihren Kids Luna (7), Miles (5) und Esti (1) den kleinen Wren auf der Welt begrüßen. Nun gönnt sich die Familie eine sonnige Auszeit in Thailand – und gewährt auf Instagram ein paar private Urlaubseinblicke. "Meine Heimat ist magisch", schwärmt die vierfache Mama zu der niedlichen Bilderreihe.

Auf einem der Schnappschüsse posiert die 38-Jährige zusammen mit ihrem Nesthäkchen Wren auf dem Arm – und stellt dabei ganz ungefiltert ihre Figur in einem schwarzen Bikini zur Schau. Ihr Mann John lässt es sich auch nicht nehmen, einige Erinnerungen mit seinen Sprösslingen im Asienurlaub zu knipsen: Gemeinsam mit Töchterchen Luna macht der "All of Me"-Interpret ein Selfie an Bord, wobei das eingespielte Duo total zufrieden in die Kamera lächelt.

Dass Chrissy so ehrliche Eindrücke aus ihrem Familienalltag im Netz teilt, stößt bei ihren Fans auf große Bewunderung! "Ich habe das Gefühl, dieses Bild ist unbearbeitet. Du siehst wunderschön aus" oder "Ich liebe dieses natürliche Bild", lauten nur einige der positiven Nachrichten in der Kommentarspalte. Ein dritter User schließt sich begeistert an: "Danke, dass du ein ehrliches, echtes Bild von einem normalen Mutterkörper gepostet hast. Du siehst fantastisch aus!"

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seiner Tochter Luna im April 2024

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Wren, Luna und Esti

Wie findet ihr es, dass Chrissy so private Einblicke teilt? Ich finde das sympathisch – dadurch wirkt sie viel nahbarer. Ich finde, das muss nicht sein...



