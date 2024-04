Fieser Kommentar: Chrissy Teigen schießt gegen Hater zurück!

Chrissy Teigen (38) lässt sich nicht alles gefallen, was im Netz über sie verbreitet wird. Das beweist das Model aktuell mit seiner Reaktion auf einen gemeinen Kommentar auf Instagram. Ein Hater wirft ihr und ihrem Ehemann John Legend (45) vor, dass sie "immer versuchen, relevant zu bleiben, durch Reden und Kinderkriegen". Daraufhin kontert die Beauty sarkastisch: "Ja, ich bin sehr gelangweilt und brauche Aufmerksamkeit und es gibt keinen anderen Weg auf der Welt, diese zu bekommen, als Kinder zu kriegen!"

Die negative Bemerkung erfolgte, nachdem John anlässlich des Geburtstags seiner ältesten Tochter einen rührenden Beitrag auf seinem Social-Media-Profil geteilt hatte. "Luna Simone (8) hat uns heute vor acht Jahren zu Eltern gemacht und sie ist wirklich die beste Tochter, die wir uns wünschen können. Wir lieben dich über alles, mein brillantes Mädchen!" In der Kommentarspalte war Chrissy weiteren Hatern einen Schritt voraus. "Ich habe das eben Esti (1) vorgelesen!", scherzte die 38-Jährige, um zu betonen, dass das Paar eine weitere Tochter hat.

Was ihre Kids betrifft, zeigt sich Chrissy ziemlich offen und gewährt ihren Fans immer mal wieder private Einblicke. Trotz vereinzelter Sticheleien erhält die vierfache Mutter jedoch überwiegend positives Feedback für ihre Transparenz. Im Dezember vergangenen Jahres unterstützte Chrissy beispielsweise die große Leidenschaft ihres Sohnes Miles Theodore Stephens (5): Basketball. Anlässlich eines Spiels des Fünfjährigen teilte sie einige Schnappschüsse auf dem Onlineportal, die bei ihren Fans Begeisterung auslösten. "Auf geht's, Miles! Deine Familie ist so toll!", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

Instagram / chrissyteigen Sohn Miles von Chrissy Teigen und John Legend

