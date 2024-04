Bequem: Chrissy Teigen flaniert im Bademantel und mit Decke

Chrissy Teigen (38) ist definitiv keine Diva! Die Frau von John Legend (45) ist für ihre sexy und glamourösen Outfits auf den roten Teppichen Hollywoods bekannt. Doch dass die Autorin auch anders kann, beweisen diese neuen Bilder von ihr. Paparazzi lichteten das Model in Los Angeles in einem flauschigen Outfit ab: Sie hüllte sich in einen lilafarbenen Bademantel und trug UGG-Stiefel – im Schlepptau hatte sie eine Kuscheldecke. In ihrem legeren Look fühlte sie sich offensichtlich pudelwohl: Chrissy strahlte und schenkte den Fotografen ein breites Lächeln.

Einige Wochen zuvor präsentierte sich die 38-Jährige in einem ähnlichen, natürlichen Look. Auf ihrem Instagram-Profil teilte Chrissy einen Schnappschuss, auf dem sie einen Bikini trägt und ungeschminkt ist. Das Foto fanden Fans der Amerikanerin super. "Jede Frau, die sich dieses Foto einer umwerfenden Mutter ansieht, denkt: 'Danke!'", schrieb eine Userin ganz begeistert. Andere User feierten Chrissy dafür, dass sie das Bild nicht bearbeitet hatte: "Ich kann sehen, dass du keine Filter benutzt hast, wie es viele tun, und applaudiere dir, weil du absolut umwerfend aussiehst!"

Doch nicht nur bei privaten Anlässen setzt Chrissy auf bequeme Kleidung. Beim Sundance Film Festival Anfang des Jahres flashte sie in einem ungewöhnlichen Look. Die Vierfachmama trug einen schicken Pyjama des Modelabels Gucci. Der Schlafanzug bestand aus einem bordeauxroten und weißen Retro-Muster und federbesetzten Ärmeln.

Thecelebrityfinder / MEGA Chrissy Teigen in Los Angeles, April 2024

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Sohn Wren im April 2024

