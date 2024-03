Wow! Chrissy Teigen posiert supersexy in transparentem Kleid

Chrissy Teigen (38) ist ein echter Hingucker in ihrem transparenten bodenlangen Abendkleid auf dem roten Teppich! Das ist auf aktuellen Fotos zu sehen, die das Model auf den Green Carpet Fashion Awards in Hollywood zeigen. Ein heißes Detail sticht dabei besonders hervor: Der trainierte Bauch und die Beine von John Legends (45) Ehefrau sind durch den durchsichtigen Stoff ihrer sonst schwarzen Robe zu erkennen! Ihrem atemberaubenden Kleid soll nichts die Show stehlen – Chrissy wählt nur wenige Accessoires wie dezente Ringe, eine filigrane glitzernde Kette und eine unauffällige schwarze Clutch.

Zu besagtem Anlass taucht die 38-Jährige nicht alleine auf: Sie kommt in Begleitung ihres Ehemannes John. Dieser hat sich für das Event ebenfalls ganz schön in Schale geworfen: Der Sänger trägt einen schwarzen Nadelstreifenanzug mit doppelter Knopfreihe sowie ein dazu farblich abgestimmtes dunkles Hemd. Dazu kombiniert der 45-Jährige elegante, glänzende Schuhe. Auf den Aufnahmen hat der "All of Me"-Interpret seinen Arm liebevoll um seinen Schatz gelegt und die beiden lächeln glücklich in die Kamera.

Ihr Händchen für Mode bewies Chrissy bereits zahlreiche Male auf diversen öffentlichen Veranstaltungen. Vor wenigen Monaten besuchte die Beauty beispielsweise die Wahl der Miss Universe. Für besagtes Event fiel ihre Wahl damals auf einen ziemlich außergewöhnlichen Look: ein superknappes rosa Federkleidchen! In diesem sorgte die Fashionista für einen waschechten Wow-Moment: Sie ließ ihre nackten Schultern in dem trägerlosen Dress richtig zur Geltung kommen und betonte ihre langen Beine durch eine transparente, leicht glänzende Strumpfhose. Dazu kombinierte Chrissy funkelnde Ohrringe und traumhafte helle Glitzer-Riemchen-Heels.

Getty Images Chrissy Teigen mit ihrem Ehemann John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

