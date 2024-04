Darum musste Chrissy Teigen im Flughafen von Dubai schlafen!

Chrissy Teigen (38) lässt ihre Follower auf Instagram gerne an ihrem Leben teilhaben – so auch am Sonntag. Sie beweist ihnen damit, dass selbst Stars nicht vor nervenaufreibenden Dingen geschützt sind. Auf dem Rückweg ihrer Thailand-Reise macht das Model mit ihrer Familie einen Zwischenstopp in Dubai und muss sich dort mit einer Flugverspätung von fünf Stunden auseinandersetzen! In ihrer Story teilt Chrissy ein Video, in dem sie total müde und in eine Decke eingekuschelt auf den Sitzen des Wartebereichs am Dubai-Flughafen liegt. Dazu schreibt sie: "Stunde fünf am Flughafen". Dass sie kaum die Augen offen halten kann, ist kein Wunder: Denn in ihrer vorherigen Story zeigt die vierfache Mutter, dass sie bereits gegen vier Uhr morgens vor Ort war!

Mit der Flugverspätung geht Chrissys sonnige Auszeit dann wohl doch nicht so zu Ende wie geplant. Schön sahen ihre Frühjahrsferien aber trotzdem aus! Im Netz gewährte sie nämlich mithilfe einer Bilderreihe einige private Urlaubseinblicke und schwärmte: "Meine Heimat ist magisch." Die 38-Jährige, deren Wurzeln mütterlicherseits in Thailand liegen, zeigte sich auf den Schnappschüssen mit ihrem jüngsten Sprössling Wren auf dem Arm. Aber auch Ehemann John Legend (45) und ihre drei weiteren Kids Luna (7), Miles (5) und Esti (1) sind auf den Fotos zu entdecken.

Aber vor allem, dass sich Chrissy auf den Bildern ihres Asienurlaubs ohne Filter und ungeschminkt zeigt, sorgte bei ihren Fans für jede Menge Begeisterung. Denn damit machte sie deutlich, dass nicht jedes Fältchen oder jede Unebenheit wegretuschiert werden muss. "Ich habe das Gefühl, dieses Bild ist unbearbeitet. Du siehst wunderschön aus" und "Danke, dass du ein ehrliches, echtes Bild von einem normalen Mutterkörper gepostet hast. Du siehst fantastisch aus!", schrieben Nutzer unter ihren Beitrag. Ein weiterer Follower bestärkt ebenfalls diese Meinung: "Du siehst perfekt aus! Du lebst das Leben und genießt die kostbare Zeit mit deinen Kindern."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Sohn Wren im April 2024

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

