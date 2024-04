Baby Nummer fünf? Chrissy Teigen und John sind sich uneinig

Vor weniger als einem Jahr begrüßten Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) ihren neuesten Familienzuwachs. Ihr kleiner Sohn Wren Alexander Stephens machte sie im Juni 2023 zu einer sechsköpfigen Familie. Doch wie sieht es bei dem "All Of Me"-Interpreten und dem Model mit der weiteren Familienplanung aus? Angesprochen auf die Frage, ob sie sich ein fünftes Kind wünschen, findet John nun deutliche Worte. "Nein!", stellt der Popstar gegenüber Page Six sofort klar. Bei Chrissy sieht das jedoch etwas anders aus. "Als Wren zu laufen begann, dachte ich sofort: 'Oh, ich will noch eins'", erklärt die Unternehmerin verträumt. Mit einem weiteren strengen "Nein" beendet der Musiker das Gespräch jedoch schnell.

Für das Model scheint das Thema jedoch nicht vom Tisch zu sein. Als das Paar gefragt wird, wie sich ihre Dynamik nach dem neuen Familienzuwachs verändert hat, kommt John ins Schwärmen. "Oh, es ist so schön. Es ist einfach so viel Liebe im Haus", berichtet der Sänger begeistert. Damit liefert er seiner Frau offenbar die perfekte Steilvorlage. "So wäre es auch, wenn wir ein fünftes Kind bekommen würden", versucht ihn die 38-Jährige zu überzeugen.

Im vergangenen Jahr durfte sich das Hollywood-Paar gleich zweimal über Familienzuwachs freuen. Nur fünf Monate nachdem Chrissy ihr Töchterchen Esti (1) bekommen hatte, wurde der kleine Wren per Leihmutter geboren. Auf Instagram richtete das Model damals dankbare Worte an die Leihmutter: "Wir möchten uns für dieses unglaubliche Geschenk bedanken, das du uns gemacht hast, Alexandra!" Emotional fügte sie hinzu: "Wir sind so glücklich, der Welt mitzuteilen, dass unser Baby hier ist, mit einem Namen, der für immer mit dir verbunden ist: Wren Alexander Stephens."

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern Wren und Esti

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass sich Chrissy und John bei diesem Thema uneinig sind? Ich finde, das ist total normal! Na ja. Als Ehepaar sollte man da schon dieselben Vorstellungen haben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de