Wird ihr Tod jetzt endlich aufgeklärt? Bereits vor über drei Jahren wurde die Ehefrau von Tony Joiner am Valentinstag leblos in ihrem gemeinsamen Apartment in Fort Myers, Florida, aufgefunden. Die Beamten hatten bereits damals angegeben, dass Heyzel Obando unter verdächtigen Umständen ums Leben gekommen war – die Gerichtsmediziner bestätigten daraufhin, dass es sich um Mord handelte. Ein Täter wurde allerdings nie gefasst. Ändert sich das jetzt? Ihr Mann Tony wurde verhaftet!

Wie People erfahren haben will, sei der ehemalige College-Footballstar bereits am Samstag festgenommen worden. Die zuständige Polizei habe kurz darauf in einem Statement erklärt, dass der 33-Jährige auch nach seiner Verhaftung weiterhin in Haft bleiben werde. Um den Mord an seiner Frau aufzuklären, würden die Ermittler eng mit der Behörde zusammenarbeiten, die seit Jahren ungelöste Fälle untersuche. Welche Beweise Tony überführt haben und beweisen sollen, dass er der Mörder ist, wurde in der Erklärung nicht bekannt gegeben. Auch wie Heyzel starb, ist bis heute nicht öffentlich angegeben worden.

Während seiner aktiven Sportlerkarriere hatte Tony auch an der Seite von Aaron Hernandez (✝27) gespielt. Der einstige Footballstar wurde im Jahr 2015 wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zwei Jahre später fand man den 27-Jährigen erhängt in seiner Gefängniszelle.

Facebook / Heyzel Obando Heyzel Obando und Tony Joiners

Getty Images Tony Joiner, ehemaliger Baseball-Profi

Jared Wickerham/Getty Images Aaron Hernandez vor Gericht

