Ein großer Verlust für die Musikwelt! Leslie André Wakefield Jr. alias DJ Official ist tot – er soll auf offener Straße in Los Angeles erschossen worden sein. Er wurde nur 26 Jahre alt. Der Produzent, der zuletzt mit Musikgrößen wie Tyga (29) und Chris Brown (30) zusammengearbeitet hatte, gewann noch vor vier Monaten einen Grammy für seine Zusammenarbeit mit Rapperin Cardi B (26) an ihrem neuen Album "Invasion Of Privacy". Zudem soll Leslie auch an Nipsey Hussles (✝33) Musik mitgewirkt haben, der Anfang des Jahres ebenfalls erschossen wurde.

Das berichtet nun das Onlinemagazin Daily Mail. Demnach sei der DJ am vergangenen Freitag in eine Schießerei verwickelt worden. Er soll gemeinsam mit einem anderen Mann in einem Auto gesessen haben, als die bisher unbekannten Täter von einem anderen PKW aus auf ihn schossen. Leslies Beifahrer soll auch von den Kugeln getroffen worden sein – jedoch seien seine Verletzungen nicht tödlich gewesen. Die Polizei in Los Angeles vermutet eine Gang-Rivalität als Tathintergrund.

Leslies Tod kommt zu einem besonders tragischen Zeitpunkt: Vor vier Monaten ist er erneut Vater geworden. In den vergangenen Wochen teilte er regelmäßig Fotos seines kleinen Sohnes auf Social-Media. Ein Statement seiner Familie zu den Geschehnissen wurde bisher nicht veröffentlicht.

Instagram / prodbyofficial DJ Official, Februar 2019

Instagram / prodbyofficial DJ Official, 2018

Instagram / prodbyofficial DJ Official, März 2018



