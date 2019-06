Die Handlung seiner Erfolgsserie "Chernobyl" ist für Alex Ferns (50) zutiefst persönlich. Der schottische Darsteller war zuvor vor allem für seichte Soap Operas wie "EastEnders" bekannt. In der HBO-Erfolgsserie über die Reaktorkatastrophe im Jahr 1986 begeistert der 50-Jährige nun auch die Kritiker. Er verkörpert in "Chernobyl" den Minenarbeiter Andrei Glukhov. Womöglich macht seine Familiengeschichte die Darstellung so realistisch. Denn Alex ist überzeugt, dass sein Onkel an den Folgen der Atomkatastrophe gestorben ist!

"Für mich ist es persönlich", sagte der Schauspieler der Zeitung Daily Record. Sein Onkel Robert habe damals beim schottischen Wasserversorger gearbeitet. "Als Tschernobyl passierte, zog der giftige Regen über den Westen und die Mitte Schottlands", erinnerte er sich. Sein Onkel und dessen Kollegen seien angewiesen worden, weiter im Regen zu arbeiten. "Nicht einer von ihnen wurde 50 Jahre alt, einschließlich Robert. Sie sind alle an Krebs gestorben. Ich finde, das ist eine verfluchte Tragödie", klagte Alex über das Unglück.

Der Zeitung zufolge waren die Menschen im Westen Schottlands nach der Atomkatastrophe gewarnt worden, kein Regenwasser und keine Milch aus der Region zu trinken. Diese waren stark radioaktiv verseucht. In seiner "Chernobyl"-Rolle verarbeitete Alex auch einen weiteren großen Verlust. "Ich habe im Grunde meinen Vater gespielt", verriet er über seine Figur. Sein Vater war 1998 bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen.

Getty Images Alex Ferns im April 2006

Getty Images Der Cast der HBO-Miniserie "Chernobyl" beim Tribeca Film Festival 2019

Rocky / WENN.com Alex Ferns im April 2017



