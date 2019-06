Am Samstag wurden im kalifornischen Santa Monica die MTV Movie & TV Awards verliehen! Die Erfolgsserie Game of Thrones, Newcomer Noah Centineo (23) und Hollywood-Star Sandra Bullock (54) gehörten zu den glücklichen Gewinnern. In der Kategorie "Beste Reality-TV-Serie" setzte sich "Love & Hip Hop: Atlanta" gegen die anderen Nominierten durch. Das gefiel einem Darsteller aus der Show "The Challenge" ganz und gar nicht: Johnny "Bananas" Devenanzio crashte kurzerhand die Dankesrede!

Nach Angaben von The Blast stürmte der Reality-TV-Star nach der Bekanntgabe der Sieger auf die Bühne und schnappte sich das Mikrofon. "Wir haben endlich gewonnen! Nach all diesen Jahren ist es Zeit, dass MTV 'The Challenge' endlich die Anerkennung gibt, die sie verdient", rief er ins Publikum. In seinen Augen habe sein Format die Sparte Reality-TV überhaupt erst aufgebaut: "Alle anderen Shows, die nominiert wurden, zahlen eigentlich nur Miete in dem Genre, das wir kreiert haben", meinte der US-Amerikaner. Nach diesen Worten sei Johnny von den Cast-Mitgliedern von "Love & Hip Hop" von der Bühne entfernt worden. In der am Montag ausgestrahlten Aufzeichnung der Preisverleihung wurde sein Auftritt nicht gezeigt.

Johnnys Ausraster erinnert an einen sehr ähnlichen Vorfall bei den MTV Music Awards 2009 in New York: Damals störte Kanye West (42) die Sängerin Taylor Swift (29), die gerade den Award für das beste Video überreicht bekommen hatte. Seiner Meinung nach hätte Beyoncé (37) ausgezeichnet werden müssen.

Instagram / realjohnnybananas Johnny “Bananas” Devenanzio, Reality-TV-Star

Getty Images Johnny “Bananas” Devenanzio bei den MTV Movie & TV Awards 2019

Christopher Polk / Getty Images Kanye West und Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards 2009

