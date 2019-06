Am Samstag war es wieder so weit – bei den MTV Movie & TV Awards im kalifornischen Santa Monica wurden auch in diesem Jahr zahlreiche Produktionen und Stars ausgezeichnet. Der US-amerikanische Schauspieler Zachary Levi führte die Zuschauer als Moderator durch das Event und Musiker wie Lizzo und Bazzi begeisterten das Publikum mit ihren Performances. Der Hauptgrund der Veranstaltung war aber ein anderer: die Auszeichnung der glücklichen Gewinner!

Netflix hatte 2019 eine starke Präsenz. Der Streaming-Dienst hatte 14 Nominierungen erhalten – und heimste dann auch einige Trophäen ein. Zum Beispiel konnte sich der Film "Bird Box" wegen Sandra Bullock (54) in der Kategorie "Beste angsteinflößende Performance" durchsetzen und die Produktion "To All The Boys I've Loved Before" siegte gleich zweimal. Zum einem wurde der Darsteller Noah Centineo (23) zusammen mit seiner Kollegin Lana Condor (22) für den besten Kuss ausgezeichnet. Zum anderen hatte er in der Kategorie "Bester Newcomer" die Nase vorn.

Im Übrigen gab es noch weitere nennenswerte Gewinner bei den diesjährigen MTV Movie & TV Awards. Die Hit-Serie Game of Thrones räumte vier Nominierungen und den Sieg in der Kategorie "Beste Show" ab. Der Film "Avengers: Endgame" holte drei von vier möglichen Pokalen und die Dokumentation "RBG" hatte ebenfalls einen Sieg nach vier Nominierungen.

Alle Gewinner der MTV Movie & TV Awards 2019:

Bester Film

"Avengers: Endgame"

Beste Serie

"Game of Thrones"

Bester Film-Schauspieler

Lady Gaga (Ally) – "A Star is Born"

Beste Serien-Schauspieler

Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – "The Handmaid’s Tale"

Bester Held

Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) – "Avengers: Endgame"

Bester Bösewicht

Josh Brolin (Thanos) – "Avengers: Endgame"

Bester Kuss

Noah Centineo und Lana Condor (Peter Kavinsky und Lara Jean) – "To All the Boys I've Loved Before"

Beste Reality-Serie

"Love & Hip Hop: Atlanta"

Bester Komiker

Dan Levy (David Rose) – "Schitt’s Creek"

Bester Newcomer

Noah Centineo (Peter Kavinsky) – "To All the Boys I've Loved Before"

Bester Kampf

"Captain Marvel" – Captain Marvel gegen Minn-Erva

Bester echter Held

Ruth Bader Ginsburg – "RBG"

Beste Angst einflößende Performance

Sandra Bullock (Malorie) – "Bird Box"

Bester Dokumentarfilm

"Surviving R. Kelly"

Bester Moderator

Nick Cannon (38) – "Wild 'n' Out"

Bester Meme-Moment

Der Bachelor – Colton Underwood jumps the fence

Getty Images Sandra Bullock bei den MTV Movie & TV Awards 2019

Anzeige

Getty Images Die Hauptdarsteller von "Game of Thrones" im April 2019

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Avengers: Endgame"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de