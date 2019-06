Wer ist Haley Lu Richardson? Die Jung-Schauspielerin ist aktuell im Kino an der Seite von Riverdale-Hottie Cole Sprouse (26) in dem Film "Drei Schritte zu dir" zu sehen. In dem Drama spielen Haley und Cole zwei Teenager, die unheilbar an Mukoviszidose erkrankt sind und sich ineinander verlieben – doch wegen ihrer Krankheit dürfen sie sich nicht näher als etwa eineinhalb Meter kommen. Während Cole durch seine Serienrolle bereits größere Bekanntheit genießt, könnte Haley nun der Durchbruch mit "Drei Schritte zu dir" gelingen. Aus diesem Grund stellt Promiflash euch die Jungschauspielerin vor!

Bevor Haley jedoch als Schauspielerin anfing, strebte sie eine Tanzkarriere an und trat mit der Cannedy Dance Company in Phoenix auf. Mit 16 zog sie schließlich nach Los Angeles, wo ihre Film- und Fernsehkarriere begann. Nach einem Kurz- und einigen kleineren Fernsehfilmen spielte sie ihre erste größere Rolle in der Serie "Ravenswood", die zwischen 2013 und 2014 lief. Einige Kino-Gänger kennen sie vielleicht aus "Split": In dem Psychothriller, der vor drei Jahren in den Lichtspielhäusern lief, verkörpert sie eines der drei Mädchen, die von Kevin (James McAvoy, 40) entführt wurden.

Für Haley läuft es aber nicht nur beruflich gut, sondern auch privat: Seit 2012 ist sie mit "Jane the Virgin"-Star Brett Dier (29) nicht nur zusammen, sondern auch verlobt. Das Besondere an dieser Verlobung: Es war nicht Brett, der Haley den Antrag gemacht hat, sondern umgekehrt – die 24-Jährige hat um die Hand ihres Freundes angehalten.

