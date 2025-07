Stephen Baldwin lobt Schwiegersohn Justin in höchsten Tönen

Justin Bieber (31) genießt offensichtlich den Segen seines Schwiegervaters Stephen Baldwin (59). Der Schauspieler lobte in einem Interview sowohl das Model Hailey Bieber (28) als auch deren ältere Schwester Alaia und deren Ehemänner. Hailey ist seit 2018 mit dem Sänger Justin verheiratet, während Alaia Baldwin (32) mit Andrew Aronow ihr Glück gefunden hat. Stephen, der am 25. Juni in der "Adam Carolla Show" zu Gast war, sagte: "Ich bin gesegnet, dass meine beiden Töchter zwei großartige Kerle geheiratet haben." Besonders beeindruckte ihn Haileys jüngster Erfolg in der Geschäftswelt: der Verkauf ihres Unternehmens rhode an e.l.f. Beauty für eine Milliarde Dollar (849.303.783,00 Euro).

Hailey, die früher als erfolgreiches Model gefeiert wurde, zeigte laut Papa Stephen beeindruckendes Verhandlungsgeschick. Statt frühzeitig Deals in der Beauty-Branche einzugehen, habe sie bewusst gewartet – um ein wirklich hochwertiges und authentisches Produkt auf den Markt zu bringen. Dabei steht ihr Justin voll zur Seite! Ein Insider plauderte gegenüber People aus, wie "unglaublich stolz" der Sänger auf seine Frau sei. Er habe hautnah miterlebt, wie viel Leidenschaft und Arbeit sie in ihre Marke gesteckt habe. Auch Stephen schwärmt von seinem Schwiegersohn: nicht nur als liebevoller Ehemann, sondern auch wegen seiner persönlichen Reife, denn Justin lege mittlerweile großen Wert auf Familie.

Erst im vergangenen Jahr erweiterte Söhnchen Jack Blues Bieber das Familienglück von Hailey und Justin Bieber – und gab Stephen Baldwin damit die Chance, sich erneut als liebevoller Opa zu beweisen. Bereits 2020 wurde er durch Tochter Alaia und deren Ehemann zum ersten Mal Großvater: Enkelin Iris macht ihn seither stolz. Mit mittlerweile zwei Enkeln geht Stephen völlig in seiner neuen Rolle auf! Besonders angetan zeigte er sich im letzten Jahr von Haileys Nachwuchs, den er als "entzückend" bezeichnete. Die ganze Familie scheint aktuell in purer Harmonie zu schwelgen – auch Justin betonte in der Vergangenheit immer wieder, wie stark die Verbindung zu ihren Liebsten ist.

Getty Images Stephen Baldwin, Schauspieler

Getty Images Stephen Baldwin und seine Tochter Hailey, August 2011

https://www.instagram.com/p/DKNZUuEBjpH/?img_index=3 Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber im Mai 2025