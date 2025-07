Die pure Familienidylle: Kate Hudson urlaubt in Griechenland

Kate Hudson (46) genießt derzeit die mediterrane Sonne gemeinsam mit ihrer Familie. Die Schauspielerin verbringt ihren Sommerurlaub auf einer griechischen Insel und gab auf Instagram einen Einblick in die entspannte Auszeit. Mit dabei ist nicht nur ihr Verlobter Danny Fujikawa (39), sondern auch ihre beiden jüngeren Kinder Bingham und Rani. In ihrem Post schwärmte Kate: "Familiensommer. Wir lieben dich, Griechenland." Außerdem begleiten sie auf der Reise ihre Brüder Wyatt Russell und Oliver Hudson (48).

Die Zeit in Griechenland scheint voller schöner Erlebnisse zu sein. In einer beeindruckenden Bilderreihe zeigt Kate unvergessliche Momente, wie einen idyllischen Spaziergang durch sonnige Gassen und Einblicke in die landestypischen Köstlichkeiten. Besonderes Highlight: ein liebevolles Foto, auf dem sie ihren Verlobten küsst. Neben ihrer Rolle als stolze Mutter ihrer drei Kinder – darunter auch Sohn Ryder (21) aus einer früheren Beziehung – zeigt sich Kate auch als Schwester, die die Zeit mit ihrer Familie sichtlich genießt. Prominente Freunde wie Gwyneth Paltrow (52) kommentierten zudem die Urlaubsgrüße und konnten ihre Begeisterung kaum verbergen.

Vor wenigen Tagen nutzte auch Dakota Johnson (35) die mediterrane Kulisse, um gemeinsam mit Kate dem Alltagsstress zu entfliehen. Die beiden Schauspielerinnen wurden entspannt auf einer Jacht vor Ibiza gesichtet. In farbenfrohen Bikinis genossen sie Sonne, Meer und hatten sichtlich gute Laune. Fotos, die unter anderem das Magazin People veröffentlicht hat, zeigten die Freundinnen beim gemeinsamen Sonnenbaden und ausgelassenen Schwimmen. Dakota wählte für den Ausflug einen weißen Bikini, Kate setzte auf ein gelbes Modell mit Blumenmuster.

Instagram / katehudson Kate Hudson, Juli 2025

Instagram / katehudson Danny Fujikawa und Kate Hudson, Juli 2025

Getty Images Dakota Johnson, Juni 2025