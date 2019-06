Beatrice Egli (31) sehnt sich neben dem Ruhm nach einer Beziehung! 2013 siegte sie in der Castingshow DSDS und ist mittlerweile eine etablierte Sängerin in der Schlagerwelt. In ihren Songs wie dem Nummer-eins-Hit "Mein Herz" singt die Schweizerin von Liebe, obwohl sie privat ihr Glück noch nicht gefunden hat. Nun bekennt die Single-Lady jedoch, dass sie sehr gerne einen Partner an ihrer Seite hätte!

Im Gespräch mit RTL meint die 31-Jährige: "Liebe ist, glaube ich, etwas, wonach sich jeder sehnt. Das Schöne im Leben ist, wenn du alles teilen kannst: die Traurigkeit und die Tränen, aber auch das Lachen – aber gleichzeitig kann man es nicht erzwingen." Die Blondine erzählt, dass sie zwar offen für eine Partnerschaft sei – in ihrer Auszeit sei ihr aber bewusst geworden, dass es in erster Linie wichtig sei, mit sich selbst zufrieden zu sein. "Dann kann man auch offen auf die Zweisamkeit zugehen", fügt Beatrice hinzu. Sie sei auch ohne Partner gerade sehr glücklich, genieße ihr Leben und alles, was kommt.

Mit einem strahlenden Blick sagt die Schlager sucht Liebe-Moderatorin: "Wenn zwei Augen mich treffen, die direkt ins Herz schlagen, dann ist das so." In puncto Aussehen ihres Zukünftigen habe sie keine konkreten Wünsche. Auf zwei Charaktereigenschaften lege sie allerdings besonders viel Wert: "Was mir total wichtig ist, ist Humor. Ich lache wahnsinnig gerne – und er muss auch frech sein."

Getty Images Beatrice Egli bei der Lena Hoschek Fashion Show in Berlin 2018

Actionpress/ imagebroker.com Beatrice Egli, Sängerin

Actionpress/ THÜRINGEN PRESS Beatrice Egli, Schlager-Star

