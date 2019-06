Nicki Minaj (36) ist vielleicht schon bald unter der Haube! Seit Dezember ist die Beziehung zu ihrer Jugendliebe Kenneth Petty offiziell – und nur wenige Monate danach kamen die ersten Gerüchte auf, dass die Turteltauben schon längst verheiratet seien. Diese stellten sich allerdings als unwahr heraus. Doch die Hochzeitsglocken scheinen nun doch schon in naher Zukunft zu läuten: Das Paar will bald vor den Traualtar treten!

Am vergangenen Freitag ließ die Musikerin die Bombe in ihrem Podcast Queen Radio platzen: "Wir haben unsere Heiratserlaubnis." Um in den USA heiraten zu dürfen, muss man sich immer zuerst eine solche Lizenz einholen. Die 36-Jährige sei lange auf der Suche nach ihrem Glück gewesen, doch jetzt sei sie angekommen. "Jetzt, wo ich endlich da bin, möchte ich es um keinen Preis gefährden", offenbarte die "Anaconda"-Interpretin.

Nicki musste viel Kritik für ihre Liebe zu Kenneth einstecken: Ihr Herzblatt war bereits zwölfmal im Gefängnis – sogar wegen Vergewaltigung! Doch das ist nicht alles: Auch wegen Mordes saß er sieben Jahre im Gefängnis und ist erst seit 2013 wieder auf freiem Fuß, wie TMZ berichtet.

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj 2019 in New York

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de