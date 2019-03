Ist Nicki Minaj (36) unter der Haube? Ende letzter Woche spitzten alle Fans gehörig die Ohren: In ihrer “Beats 1”-Sendung “Queen Radio Show” erzählte die Rapperin von intimen Fußmassagen, die sie von ihrem Liebsten Kenneth Petty täglich bekomme. Das Besondere: Sie nannte ihren Beau dabei konsequent Ehemann. Haben die beiden etwa nach nur wenigen Monaten Beziehung schon geheiratet? Ein Insider klärte jetzt auf!

Ein Bekannter von Nicki verriet TMZ gerade, dass Berichte, die beiden seien verheiratet, falsch seien. Sie sei aber sehr verliebt in Kenneth. Schon seit Bekanntwerden ihrer Beziehung im Dezember gibt es Gerüchte, die Musikerin könne sich den offiziellen Bund und sogar Kinder mit ihm vorstellen – da kann man den Freund auch schon mal vorab Ehemann nennen. Travis Scott (26) nennt seine Freundin Kylie Jenner (21) auch schon ewig “Wife”, also Ehefrau. In den USA ist das oft auch unter nicht verheirateten Paaren gebräuchlich.

In ihrer Radiosendung schwärmte Nicki schon vorher von ihrer neuen Beziehung mit dem Vorbestraften. So sagte sie im Februar: “Ich kenne ihn, seit ich 14 bin. Es ist ein anderes Level der Leidenschaft und Freundschaft mit ihm. Ich habe gesagt, wir schlafen viermal am Tag miteinander, aber es ist mehr als das.” Kenneth wisse einfach immer, was er sagen müsse, damit sie sich stärker fühle.

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Nicki Minaj auf ihrer Geburtstagsparty

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Musikerin Nicki Minaj

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty

