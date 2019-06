Joachim Llambi (54), Motsi Mabuse (38) und Jorge Gonzalez (51) sind bei Let's Dance nicht mehr wegzudenken! Seit 2013 bildet das Dreiergespann die Jury der beliebten Tanz-Show und ist mit Sicherheit nicht unerheblich am Erfolg der Sendung beteiligt. Immerhin sorgt das Trio immer wieder mit flotten Sprüchen oder extravaganten Outfits für Aufsehen. Aber was ist eigentlich das Geheimrezept der Jury? Promiflash hat einmal bei Llambi nachgehakt!

Beim Raffaello Summer Day 2019 erklärte der 54-Jährige, dass die Vielseitigkeit die Jury ausmache. Wichtig sei außerdem, dass die drei sich untereinander alles sagen können und man niemandem eventuelle Show-Sticheleien nachtrage. "Keiner ist böse. Wir gehen hinterher ein Bier oder ein Weinchen trinken und alles ist gut. Jeder respektiert den anderen" – das sei ein wichtiges Erfolgsgeheimnis, fügte der gebürtige Duisburger im Gespräch mit Promiflash hinzu.

Llambi ist bereits seit Staffel eins im Jahr 2006 fester Juror. Motsi nahm zunächst als Profitänzerin bei der Show teil und ist seit der vierten Staffel das weibliche Jurymitglied. Jorge wurde im Dezember 2012 als neuer Punktrichter verkündet und kam dann 2013 in Staffel sechs dazu. Ob die beliebte Dreier-Konstellation auch in Zukunft so bleibt, ist aktuell unklar: Seit einigen Wochen wird darüber spekuliert, dass es 2020 personelle Veränderungen geben könne.

