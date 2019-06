Woche für Woche stiehlt Jorge Gonzalez (51) den tanzwütigen Promis bei Let's Dance fast die Show – seine spektakulären Outfits sind vor allem in diesem Jahr ein absoluter Hingucker. Während einige Zuschauer die extravaganten Kombinationen des Jurors immer wieder kritisieren, steht er selbst zu seinen Fashion-Kreationen. Pünktlich zum anstehenden Finale kommen hier Jorges verrückteste und skurrilste Looks aus der 12. Staffel.

Kaum war die erste Folge der Show über die TV-Bildschirme geflimmert, sorgte auch schon Jorges Äußeres für Gesprächsstoff. Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als der Kubaner mit einem Kabelbinder-Iro die Bühne betrat. Da wurden selbst die dazu passenden, schrillen Klamotten zur Nebensache. Für Jorges, mit bunten Stäbchen gestylte Frisur gab es im Netz einiges an Kritik – doch das ist dem 51-Jährigen bekanntlich relativ schnuppe.

Während Jorge sich in puncto Styling in den darauffolgenden Wochen eher zurückhielt, wurde er in Show vier wieder etwas mutiger. Diesmal im Mittelpunkt: ein ausgefallener Pullover. Bei diesem Anblick konnte sich dann natürlich auch Ulknudel Oliver Pocher (41) einen Spruch nicht verkneifen. "Das ist genau der Teppich, den ich gesucht habe", witzelte der Comedian. Und Jorge? Der nahm den Seitenhieb wie gewohnt mit Humor und lachte sogar herzhaft mit.

Das nächste modische Highlight ließ nicht lange auf sich warten. So setzte der Choreograf kurze Zeit später seine langen Beine in gelben Overknee-Stiefeln in Szene – doch der eigentliche Hingucker war erneut seine Frisur. In der sechsten Episode standen Jorge buchstäblich die Haare zu Berge. Einige User auf Twitter fühlten sich beim Anblick dieser Antennen-Frise in ihre Kindheit zurückversetzt und verglichen Jorge mit einem Teletubbie.

Den Vogel schoss der Show-Juror allerdings vor wenigen Wochen ab. Als er das Studio betrat, musste das Publikum gleich zweimal hinschauen: Der Wahl-Hamburger hatte sich für einen All-white-Bademantel-Look inklusive extravaganter Kappe und weißem, geflochtenem Zopf entschieden. Sogar die Augenbrauen waren farblich auf diesen Look abgestimmt.

Nimmt man Jorges Styles genauer unter die Lupe, fällt auf, dass er offenbar besonders gerne Overalls trägt. Wie RTL kürzlich bekannt gab, werden die schillernden Stücke tagelang für ihn in Handarbeit angefertigt und der Öffentlichkeit bewusst erst in der jeweiligen Show präsentiert. Die Zuschauer können auf jeden Fall gespannt sein – denn zum großen Showdown in wenigen Stunden wird Jorge mit Sicherheit wieder ein Outfit tragen, das in Erinnerung bleibt.

