John Wicks hat sich getraut! Normalerweise postet der Fitness- und Ernährungsexperte auf seinen Social-Media-Kanälen Bilder seiner Arbeit: Mit seinem eher unkonventionellen Motto "Mehr essen, weniger trainieren" hilft er seinen Schützlingen dabei, ihr Traumgewicht zu erreichen. Nun gewährt der Brite seinen Followern einen privaten Einblick: Der Sport-Freak hat seine Verlobte Rosie geheiratet – mit romantischen Fotos lässt er seine Fans an seinem großen Tag teilhaben!

Wie die Instagram-Bilder dokumentieren, gab sich das Paar in einem Wald im Beisein zahlreicher großer und kleiner Gäste das Jawort. Noch während der Feier veröffentlichte der überglückliche Bräutigam immer mal wieder Momentaufnahmen der Trauung: "Ich habe bis jetzt einen so tollen Tag mit meiner gesamten Familie und meinen Freunden", kommentierte der Lockenkopf eine Fotoreihe, die das Brautpaar beim Feiern mit seinen Liebsten zeigt. In einem weiteren Post bedankte er sich für die vielen Glückwünsche, die ihn im Netz erreicht hatten: "Es ist der tollste Tag meines Lebens, meine beste Freundin Rosie zu heiraten."

Dass John seine Hochzeit so genießt, ist nicht selbstverständlich. In einem älteren Post hatte er verraten, dass seine unverheirateten Eltern in einer ständigen On-Off-Beziehung gewesen seien und er deshalb nie an die Ehe geglaubt habe – erst Rosie habe seine Einstellung geändert. Das Paar hat eine kleine Tochter.

Instagram / thebodycoach Rosie Jone und John Wicks mit ihrer Tochter

Instagram / thebodycoach John Wicks, Fitness-Coach

Instagram / thebodycoach John Wicks mit seiner Frau und seiner Tochter

