Die Festival-Saison ist im vollen Gange! Im April hatte das allseits beliebte Coachella seine Pforten in der kalifornischen Wüste geöffnet. Wer aber denkt, dass das Boho-Fest das einzige Musik-Spektakel ist, das es sich zu besuchen lohnt, hat die Rechnung offensichtlich nicht mit Stars und Sternchen des Blitzlichtgewitters gemacht! Aktuell findet im Südwesten Englands über vier Tage das Glastonbury-Festival statt – und von dem Top-Event ließen sich A-Lister nicht einmal von 30 Grad fernhalten!

Ob Brooklyn Beckham (20) mit Freundin Hana Cross, Schauspielerin Sienna Miller (37) oder gar das deutsche Topmodel Stefanie Giesinger (22): Schaut man sich die Instagram-Profile der Promis an, scheint es so, als sei seit dem 26. Juni so gut wie jeder nach Großbritannien gejettet! Paparazzi-Aufnahmen zeigen aber selbst Musikerinnen wie Dua Lipa (23) auf dem Gelände – und zwar als Gast und nicht als Act! Auch Suki Waterhouse (27) reiste extra an – und zwar trotz vier Hitzetagen inmitten von Zelten und Dixi-Klos!

Kein Wunder, wenn man das Line-up sieht: Auf insgesamt sieben Bühnen und vier zusätzlichen Parketts treten bis zum 30. Juni Künstler wie Miley Cyrus (26), Kylie Minogue (51) undJanet Jackson (53) auf! Außerdem heizen auch unter anderem Bastille, Tom Odell (28), Stormzy (25), Liam Gallagher (46), Carrie Underwood (36) die Londoner It-Veranstaltung ein!

Instagram / hancross Hana Cross und Brooklyn Beckham auf dem Glastonbury-Festival

MEGA Dua Lipa auf beim Glastonbury-Festival

MEGA Stormzy beim Glastonbury-Festival

