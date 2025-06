Das ist der wahre Grund für Brooklyn Beckhams Hauskauf in LA

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz (30) haben sich ein außergewöhnliches Anwesen in Los Angeles gesichert. Die Luxusimmobilie mit fünf Schlafzimmern und sechs Badezimmern soll Daily Mail zufolge etwa 16 Millionen Dollar (umgerechnet 13.903.371 Euro) gekostet haben. Der Kauf des Hauses sorgt jedoch für Schlagzeilen, da vermutet wird, dass familiäre Spannungen mit seinen Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) eine Rolle gespielt haben könnten. Diese Annahmen, die durch das Fernbleiben des Paares von Davids 50. Geburtstag zusätzlich befeuert wurden, werden von Insidern zurückgewiesen.

Laut einer Quelle gegenüber MailOnline sei der Grund für den Umzug nach L.A. vielmehr beruflicher und persönlicher Natur. Sowohl Brooklyn als auch Nicola haben berufliche Verpflichtungen in der Stadt, und Brooklyn selbst hat während der Zeit, als sein Vater für LA Galaxy spielte, einen Teil seiner Kindheit dort verbracht und sich somit ein Leben in den USA aufgebaut. Zudem habe Nicola, deren Familie in den USA lebt, stets eine enge Bindung zur Gegend, wie Insider betonen. Der Kauf des Hauses stehe somit keineswegs in Verbindung mit eventuellen Konflikten innerhalb der Familie Beckham.

Unabhängig von den Gerüchten stellen Freunde des Paares klar, dass die Entscheidung, in Los Angeles Fuß zu fassen, mit ihrer engen Beziehung zur Stadt und nicht mit familiären Problemen zusammenhängt. Vor allem für Brooklyn, der als Jugendlicher dort lebte und zur Schule ging, fühlt sich die Stadt bis heute wie ein zweites Zuhause an. Auch abseits des Rampenlichts bleibt das Paar präsent: Während Brooklyn auf Social Media als Hobbykoch für Aufmerksamkeit sorgt, genießt Nicola weiterhin ihre Schauspielkarriere. Ihr neues Zuhause soll für beide ein Ort sein, an dem sie ihre beruflichen und privaten Projekte vorantreiben können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Brookly und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2025