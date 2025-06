Dua Lipa rockt Wembley und feiert bis in die Morgenstunden

Dua Lipa (29) hat am vergangenen Wochenende einen Meilenstein ihrer Karriere erreicht: Die Sängerin performte vor ausverkauftem Haus an zwei Abenden im legendären Wembley-Stadion in London. Die 70.000 Fans erlebten nicht nur eine energiegeladene Show voller Hits wie "One Kiss" und "Levitating", sondern auch Überraschungen, als Dua Ehrengäste wie Charli XCX (32) und Jamiroquai auf die Bühne brachte. Nachdem sie am Freitagabend sichtbar gerührt ihre ersten Tränen im Wembley vergoss, feierte die 29-Jährige am Samstag ausgelassen mit Verlobtem Callum Turner (35) und prominenten Freunden wie Charli XCX und Lily Allen (40) auf der Afterparty. In einem transparenten Kleid posierte sie für Instagram mit den Worten: "Adrenalin ist eine höllische Droge."

Die Konzerte bildeten das Highlight von Duas "Radical Optimism"-Tour, die aufgrund der Nachfrage um einen zweiten Wembley-Termin erweitert worden war. Zwischen funkelnden Bühnenoutfits, darunter ein komplett durchsichtiges blaues Kleid mit aufregendem Beinschlitz, und ihren größten Hits nahm sie sich Zeit, um ihren Fans zu danken. "Dies ist so surreal", sagte die britisch-albanische Musikerin. "Vor zehn Jahren spielten wir vor 350 Leuten in London und jetzt sind es 70.000." Zu den emotionalsten Momenten zählte ihre Einführung von Jamiroquai, dessen Musik sie als junges Talent inspirierte. Für die Fans wurden die Nächte mit jeder Performance unvergesslich, als Dua mit energiegeladenen Tänzen und berührenden Worten den gesamten Raum füllte.

Mit ihrem Verlobten Callum, der die Verlobung nach nur einem Jahr Beziehung im Dezember bekannt gab, wirkt die Sängerin aktuell auch privat glücklich. Er begleitete sie nicht nur zur Afterparty, sondern zeigte auf der Tanzfläche offen seine Zuneigung. Die beiden scheinen ein unzertrennliches Duo zu sein, und Freunde und Fans feiern die fröhlichen Bilder, die Dua teilt. Abseits der Bühne wächst Duas Leben somit in alle Richtungen: eine erfolgreiche Tournee, ein treuer Partner und die Erfüllung von langjährigen Träumen – der Sommer 2025 könnte für sie nicht besser laufen. "Ich kann es kaum erwarten, was als Nächstes kommt", verriet Dua jüngst stolz in einem Interview mit Vogue.

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner posieren auf der Afterparty in London

Instagram / dualipa Dua Lipa performt während ihres Wembley-Konzerts

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner tanzen verliebt auf der Afterparty nach den Wembley-Konzerten

