Brooklyn Beckham heizt Streit mit Geburtstagsgruß weiter an

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat mit einem Geburtstagsgruß für seinen Schwiegervater Nelson Peltz erneut für Aufsehen gesorgt. Der Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) veröffentlichte eine Nachricht auf Instagram, in der er dem milliardenschweren Unternehmer herzlich gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch, Nelson. Wir lieben dich", schrieb er zu einem Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) und ihrem Vater zeigt. Während die Geburtstagsglückwünsche an den Schwiegervater öffentlich erfolgten, blieben öffentliche Grüße an seine eigenen Eltern weiterhin aus. Besonders auffällig war dies bei Davids 50. Geburtstag im Mai, an dem Brooklyn, trotz eines Aufenthalts in London, nicht teilnahm.

Weitere familiäre Feiern blieben ebenfalls ohne Brooklyn. Sei es eine Party in den Cotswolds, ein gemeinsamer Frankreich-Urlaub oder ein Angeltrip in Schottland – der Nachwuchsstar glänzte stets durch Abwesenheit. Auch auf Social Media, einst ein starker Verbindungspunkt der engen Familie, haben sich Brooklyn und Nicola immer mehr zurückgezogen. David bleibt hingegen versöhnlich – zumindest öffentlich. Zu einem Vatertagsbeitrag postete er liebevolle Familienbilder und schrieb an seinen Ältesten gerichtet: "Ich werde immer für dich da sein."

Seit der Hochzeit von Brooklyn und Nicola im Jahr 2022 scheinen sich die Spannungen zwischen dem jungen Paar und den Beckhams immer weiter zu verschärfen. Laut TMZ halte Brooklyn den Kontakt nicht mehr aufrecht und die familiäre Bindung habe stark gelitten. Grund für die Fehde ist angeblich Romeo Beckhams (22) Beziehung mit Kim Turnbull, die zuvor eine Romanze mit seinem Bruder Brooklyn gehabt haben soll. Mittlerweile sind Romeo und Kim wieder getrennt.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham mit Nelson Peltz, 2024

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham im Juni 2024 auf der Pariser Fashion Woche

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2025