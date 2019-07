Geht die Liebe etwa doch durch die Nase? Vor wenigen Tagen stellte Germany's next Topmodel-Gewinnerin Simone Kowalski ihre Kampagne für die Duschpflege-Marke Palmolive vor. Promiflash traf bei dem Event einige deutsche Promidamen und hakte dabei mal genauer nach, was für sie bei den Herren der Schöpfung besonders wichtig ist. Klaudia Giez (22), Xenia Prinzessin von Sachsen (32) und Co. waren sich einig: Ein Mann muss gut riechen!

"Ein Mann muss natürlich auch sehr gut riechen, ich sag mal so, Körperpflege gehört dazu", stellte Simi im Interview mit Promiflash klar. Auch das ehemalige GNTM-Girl Klaudia mit K ist diese Eigenschaft wichtig – für sie sei es sonst zu eklig. Xenia hingegen legt ihr Augenmerk noch auf etwas anderes: "Und, dass ein Mann schöne Zähne hat – zumindest gepflegt ist."

Bei der 32-jährigen Prinzessin dürfte das Thema Männer wieder eine etwas größere Rolle spielen, denn erst vor wenigen Monaten hatte sich Xenia von ihrem Freund Sasha Sasse getrennt. "Eine Trennung ist immer traurig, also ich will jetzt nicht so tun, als ob mich das nicht berührt hat", erzählte sie im Mai im Gespräch mit Promiflash.

Getty Images Simone, "Germany's next Topmodel"-Siegerin 2019

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / xenia_von_sachsen/ Xenia, Prinzessin von Sachsen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de