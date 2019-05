Diese Trennung hätte wohl niemand erwartet! Immerhin war erst im März bekannt geworden, dass Xenia Prinzessin von Sachsen (32) einen neuen Mann an ihrer Seite hat: Während der Berlin Fashion Week hatte sie Sasha Sasse, den amtierenden Mister Germany, kennen und lieben gelernt. Nur wenige Monate später dann die bedauerlichen News: Die beiden sind schon wieder getrennt! Diese Umstellung geht an der 32-Jährigen nicht spurlos vorbei, wie sie nun Promiflash erzählte!

Beim Mazda Spring Cocktail 2019 in Berlin offenbart Xenia, wie sie das Liebesaus verkraftet: "Ne Trennung ist immer traurig, also ich will jetzt nicht so tun, als ob mich das nicht berührt hat und nicht irgendwie fertiggemacht hat", redet sie nicht um den heißen Brei herum. Das Emotionstief habe sich auch optisch ausgewirkt: "Ich habe sechs Kilo abgenommen, was jetzt auch nicht unbedingt schlecht war, aber man muss nach vorne gucken", findet die frischgebackene Single-Lady.

Der Gewichtsverlust ist aber nicht die einzige Veränderung, die der Split mit sich brachte: "Es hat einfach nicht funktioniert, deswegen die neue Haarfarbe", präsentiert Xenia, die ehemalige Blondine, nun auch noch ihre brandneue braune Mähne. Ab sofort blickt die DJane eben einem neuen Lebensabschnitt entgegen.

AEDT/WENN.com Xenia Prinzessin von Sachsen und Sasha Sasse in Berlin

Instagram / xenia_von_sachsen/ Xenia, Prinzessin von Sachsen

Instagram / xenia_von_sachsen/ Xenia von Sachsen, DJane

