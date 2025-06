Wieder gesund: Kylie Minogue setzt ihre Welttournee fort

Kylie Minogue (57) ist zurück auf der Bühne! Nach einer Kehlkopfentzündung, die die australische Pop-Ikone zu einer Zwangspause gezwungen hatte, hat sie ihre Welttournee "Tension Tour" in Espoo, Finnland, wieder aufgenommen. Die "Padam Padam"-Sängerin hatte zuvor vier Konzerte in Deutschland, Polen, Litauen und Estland absagen müssen, da die Erkrankung ihre Stimme stark beeinträchtigt hatte. In einer emotionalen Nachricht auf Instagram entschuldigte sie sich bei ihren Fans für die Unannehmlichkeiten und bedankte sich für deren Unterstützung während ihrer Genesungszeit. Besonders erfreulich: Der geplatzte Auftritt in Berlin wird nun am 4. Juli nachgeholt.

Kylie erklärte ihren Anhängern außerdem, dass die abgesagten Shows in Lodz, Kaunas und Tallinn auf dieser Tour leider nicht nachgeholt werden können. Sie betonte jedoch, wie dankbar sie für die Geduld und das Verständnis ihrer Fans sei. Ticketinhaber könnten sich für Rückerstattungen direkt an die Verkaufsstellen wenden. "Ich bin so, so traurig, euch nicht sehen zu können", schrieb die Musikikone in ihrem Social-Media-Post, "aber eure Unterstützung bedeutet mir mehr, als ihr euch vorstellen könnt." Unter Tränen habe sie die freie Zeit genutzt, um sich bestmöglich zu erholen, da sie entschlossen ist, in Topform ihre Tournee fortzusetzen.

Die Sängerin, die als die erfolgreichste weibliche Künstlerin Australiens gilt, erzählt oft, wie sehr ihr ihre Fans am Herzen liegen. Mit Hits wie "Can't Get You Out of My Head" und jüngst "Padam Padam" hat sie weltweit Musikgeschichte geschrieben. In der Vergangenheit hatte sich Kylie schon mehrfach gesundheitlichen Herausforderungen gestellt, darunter die Diagnose Brustkrebs im Jahr 2005, die sie später erfolgreich überwunden hat. Besonders für ihre positive Energie und Verbundenheit mit ihren Anhängern wird Kylie nicht nur als Sängerin, sondern auch als Mensch bewundert. Die aktuelle Tour ist für sie ein weiterer Meilenstein in einer beeindruckenden Karriere.

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Getty Images Kylie Minogue, Februar 2024

Getty Images Kylie Minogue im September 2024