Noch dieses Jahr: Karina Wagner verrät Details zur Hochzeit

Karina Wagner (29) hat auf Instagram erste Details zu ihrer anstehenden Hochzeit mit Steffen Vogeno preisgegeben: Der Reality-TV-Star wird noch in diesem Jahr den Bund der Ehe schließen. In einer Fragerunde mit ihren Fans verriet Karina, dass sie sich für "eine romantische Zeremonie im kleinen Kreis" entschieden hat. Details zum genauen Datum hält sie bislang geheim, bestätigte jedoch, dass der Termin schon feststeht. Außerdem plant die Braut, an ihrem großen Tag auf Handys zu verzichten, um den Moment ungestört genießen zu können. Trotzdem sollen ihre Fans nicht leer ausgehen und Karina betont: "Am Tag selbst wollen wir unsere Handys eigentlich nicht in der Hand haben. Aber alles drumherum teilen wir im Nachhinein gerne. Besonders zum Brautkleid!"

Das Paar machte seine Verlobung erst vor wenigen Wochen öffentlich: mit romantischen Bildern von Steffen und Karina am Meer, die für große Begeisterung bei ihren Fans sorgten. Neben den Hochzeitsnews werden die Turteltauben bald einen weiteren großen Schritt wagen: Steffen wird zu seiner Partnerin nach Lüneburg ziehen. Aktuell führen die zwei noch eine Fernbeziehung.

Steffen und Karina nahmen vor rund zwei Jahren an Bachelor in Paradise teil. Zwar funkte es ein wenig zwischen den Realitystars, mehr wurde jedoch nicht daraus. Erst Ende vergangenen Jahres kontaktierte die Influencerin Steffen und beide wurden schließlich ein Paar. Ihre Beziehung mussten die Medienpersönlichkeiten jedoch geheim halten. Der Grund dafür war Karinas Teilnahme an Make Love, Fake Love. Erst nachdem das Finale der Show ausgestrahlt wurde, gingen die beiden mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner im September 2024

Anzeige