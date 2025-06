"The Voice of Germany": Shirin David zeigt sich siegessicher

Shirin David (30) feiert ihr Comeback bei The Voice of Germany! Nach einer kurzen Pause kehrt die beliebte Social-Media-Ikone auf die bekannten roten Stühle zurück, und zwar zur Jubiläumsstaffel der Show, die im September 2025 starten soll. Unterstützt wird sie dabei von Rea Garvey (52), Nico Santos (32) sowie Michi Beck (57) und Smudo (57), die gemeinsam ein Jury-Team bilden. Shirin selbst zeigte sich laut BigFM begeistert von ihrer Rückkehr und versprach, dieses Mal mit mehr Erfahrung und Selbstbewusstsein an die Sache heranzugehen: "Meine Expertise hat sich gesteigert, und ich bin bereit, dieses Mal 'The Voice of Germany' mit meinen Talenten zu gewinnen."

Bereits bei ihrem ersten Auftritt als Coach in Staffel 13 hatte Shirin bewiesen, dass sie das Zeug dazu hat, Talente zu fördern. Obwohl ihr Team damals nicht den Sieg holen konnte, ging es für sie seither steil bergauf: Inzwischen hat sie zwei große Arenatouren gemeistert und fühlt sich mit dieser frischen Erfahrung offenbar besser gerüstet denn je. Die anstehende Staffel bringt dazu noch weitere bekannte Gesichter zurück: Neben der Jury sind auch Thore Schölermann (40) und Melissa Khalaj (36) als Moderatoren wieder dabei, um die Zuschauer mit Witz und Charme durch die Show zu führen. Die Aufzeichnungen der Blind Auditions sind bereits abgeschlossen – man munkelt, es sind einige Highlights unter den Kandidaten dabei.

Shirin, die dem Publikum ursprünglich als Social-Media-Star bekannt wurde, hat sich in den letzten Jahren zu einer der populärsten Musikerinnen in Deutschland entwickelt. Doch auch als Unternehmerin hat sich die 30-Jährige bereits etabliert: Mit ihren Eistees und Kaltgetränken erreicht sie eine besonders junge Zielgruppe, bei der bunte Verpackungen und humorvolle Produktnamen ziehen. Einen kleinen Dämpfer musste Shirin kürzlich dennoch hinnehmen, als eine ihrer Produktlinien von dem Berliner Verein Foodwatch für den "Goldenen Windbeutel 2025" nominiert wurde – ein Preis für die dreisteste Werbelüge des Jahres.

Instagram / shirindavid Shirin David bei "The Voice of Germany" 2023

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany