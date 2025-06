Nach 37 Jahren: Anna Wintour verlässt Vogue-Chefredaktion

Eine Ära geht zu Ende: Anna Wintour (75), die als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Modewelt gilt, hat nach 37 Jahren ihren Rückzug als Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue angekündigt! Am Morgen des 25. Juni teilte die 75-Jährige ihrem Team in einer internen Sitzung mit, dass das Magazin nun auf der Suche nach einer neuen redaktionellen Führung sei. Anna wird jedoch weiterhin ihre Positionen als Global Chief Content Officer von Condé Nast und Global Editorial Director der Vogue beibehalten, wodurch sie die internationale Ausrichtung des Modemagazins lenken wird.

Anna übernahm 1988 die Position der Chefredakteurin der US-Vogue, nachdem sie vorher für die britische Vogue tätig gewesen war. Ihr Debütcover für die amerikanische Ausgabe gilt als revolutionär: Es zeigte Model Michaela Bercu in einem Mix aus Designerstücken und Jeans – eine Premiere für das Magazin. Annas Redaktionsarbeit brachte zahlreiche bahnbrechende Coverbilder hervor und verhalf Designern wie John Galliano (64) und Michael Kors zu größerem Erfolg. Neben ihrer Arbeit für die sogenannte "Modebibel" ist sie seit 1995 Co-Host der legendären Met-Gala und unterstützte Nachwuchstalente im Rahmen des CFDA/Vogue Fashion Fund. Mit ihrer Arbeit und ihrem ikonischen Look – Bobfrisur und große Sonnenbrillen – ist sie zu einer wahren Legende der Modebranche geworden.

Privat bleibt Anna allerdings für viele ein Rätsel. Von 1984 bis 1999 war sie mit dem Psychologen David Shaffer verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat: Charles und Katherine. Seit vielen Jahren lebt die Journalistin in einem luxuriösen Townhouse im New Yorker Stadtteil Greenwich, das rund 9,8 Millionen Euro wert ist. Im Jahr 2017 wurde die gebürtige Britin von Queen Elizabeth II mit dem Titel der Dame ausgezeichnet. Anfang dieses Jahres bekam Anna außerdem die Presidential Medal of Freedom für ihre Arbeit in der Modebranche.

Getty Images Anna Wintour, Modejournalistin

Getty Images Anna Wintour, Mai 2025

Getty Images Anna Wintour mit ihrer Presidential Medal of Freedom im Februar 2025