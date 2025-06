Nach Verurteilung: Kim Kardashians Paris-Räuber verstorben

Didier Dubreucq, ein Mitglied der berüchtigten "Opa-Räuber"-Bande, ist verstorben, wie TMZ berichtet. Der 72-Jährige war unter dem Spitznamen "Blue Eyes" bekannt und wurde kürzlich in Verbindung mit dem spektakulären Raubüberfall auf Kim Kardashian (44) im Jahr 2016 verurteilt. Die Tat, bei der wertvoller Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen wurde, ereignete sich in einem Pariser Hotelzimmer während der Fashion Week. Didier, der bereits vor seiner Verurteilung zwei Jahre in Untersuchungshaft verbracht hatte, befand sich nach der Urteilsverkündung Ende Mai 2025 aufgrund seines Lungenkrebses in medizinischer Betreuung.

Bei dem Überfall, der für weltweites Aufsehen sorgte, waren fünf Männer aktiv beteiligt. Zwei von ihnen – laut Le Monde darunter Didier – sollen die The Kardashians-Berühmtheit maskiert und bewaffnet bedroht sowie gefesselt haben. Während die Fälle gegen die Täter vor Gericht behandelt wurden, beteuerte Didier stets seine Unschuld und behauptete, die Ermittler hätten die falsche Person. Der Prozess gegen die Mitglieder der Bande endete im Mai 2025 mit mehreren Urteilen, wobei keiner der Angeklagten aufgrund seines Alters oder Gesundheitszustands zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt wurde und da die meisten bereits Zeit in Untersuchungshaft abgesessen hatten.

Kim Kardashian gab damals an, sie habe um ihr Leben gefürchtet und geglaubt, dass sie vergewaltigt und getötet werden würde. Der brutale Angriff brachte sie psychisch an ihre Grenzen, und sie sprach später offen über die langfristigen Folgen dieses traumatischen Erlebnisses. Der Vorfall veranlasste sie außerdem, ihre öffentlichen Auftritte und Social-Media-Aktivitäten stark einzuschränken. Wie die Anwältin der Reality-TV-Berühmtheit laut Mirror verkündete, sei Kim froh, dass dieses Kapitel ihres Lebens nach dem jüngsten Urteil endlich abgeschlossen werden könne.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Zeichnung von Didier Dubreucq

Getty Images Kim Kardashian im Oktober 2016