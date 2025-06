Daniela Katzenberger spricht offen über ihre Panikattacken

Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (38) hat in einem Interview mit Das neue Blatt erstmals offen über ein sensibles Thema gesprochen: Die Kultblondine kämpft mit heftigen Panikattacken. "Das kommt ganz plötzlich. Mein Herz beginnt zu rasen, ich fange an zu schwitzen, mir wird heiß – und irgendwann habe ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Als würde ich ersticken. Obwohl ich weiß, dass es nur eine Panikattacke ist, fühlt sich mein Körper an, als wäre er in Lebensgefahr", beschrieb sie und fügte ernst hinzu: "Das macht es so schlimm: Du rutschst in eine Spirale, aus der du kaum allein wieder rauskommst."

Daniela glaubt, dass ihre Panikattacken mit ihrer Hochsensibilität zusammenhängen. Sie erklärte, dass sie stark auf Geräusche, Menschen und Stimmungen reagiere. Diese Reizüberflutung setze ihr oft zu und führe dazu, dass sie sich schnell überfordert fühle. Zudem sei sie als Person des öffentlichen Lebens häufig mit negativer Kritik konfrontiert, die sie nicht immer einfach abtun könne: "Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wirst du oft noch mehr mit negativen Dingen konfrontiert. Jemand schreibt im Netz, ich sei eine schlechte Mutter. Und selbst wenn ich mir sage: 'Ist mir egal' – das geht nicht spurlos vorbei."

Erst vor wenigen Tagen reagierte Daniela auf Instagram humorvoll auf das Thema Mom-Shaming. In einem Clip zeigte sie sich zunächst ganz im typischen Stil mit pinkem Kleid und auffälligem Make-up. "Ganz viele bewerten mich als Mama wegen meines Aussehens. Aber Leute, das ist doch total bescheuert", erklärte die Blondine deutlich. Im nächsten Moment schlüpfte sie in ein gemütliches Outfit mit Brille und Oversize-Pullover und stellte provokant die Frage: "Und so bin ich jetzt also eine bessere Mutter. Oder was?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Brigitte Dummer / Future Image Daniela Katzenberger, Juli 2023