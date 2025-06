Kim Virginia und Nikola Glumac treffen sich zur Aussprache

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) wollen sich offenbar aussprechen. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte heute in ihrer Instagram-Story mit, dass sie sich mit ihrem Ex-Verlobten zusammensetzen werde, um ein klärendes Gespräch über die Geschehnisse der vergangenen Wochen zu führen. "Ich male mir jetzt tatsächlich ein Gesicht und treffe mich mit Nikola heute. Er wird mir auf jeden Fall alles erklären. Ich habe ja bisher mit ihm noch nicht großartig ein Gespräch geführt, also jetzt nicht über alles so", erklärt sie ihren Followern.

Zwischen Kim und Nikola gibt es auf jeden Fall viel zu klären, denn bei den beiden ist zuletzt so einiges vorgefallen. Eigentlich schien alles super zu laufen – sie hatten sich verlobt und ein Kind erwartet. Doch vor wenigen Wochen kam alles anders: Die 30-Jährige trennte sich von Nikola nach einem Vorfall, bei dem sie von einer anderen Person verletzt wurde. Erst kürzlich gab sie bekannt, dass im Zuge des Angriffs ihr Kind still geboren wurde. Sie warf Nikola vor, nach der Situation nicht richtig gehandelt zu haben und scheint seither kaum Kontakt zu ihm gehabt zu haben. Der Tattoo-Liebhaber war derjenige, der der Öffentlichkeit von der Stillgeburt berichtet hatte – was Kim nicht wollte. Über all dies werden die zwei heute also reden.

Die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin hat aktuell mit vielen Hasskommentaren zu tun. Tausende User im Netz zweifeln an ihrer Schwangerschaft und der Stillgeburt. Sie selbst meldete sich zu dem Hass im Netz mit deutlichen Worten: "Wie kann man so wenig Respekt haben vor einem verstorbenen unschuldigen Kind? Ihr solltet euch schämen! [...] Das ist krank. Das ist komplett krank." Dazu teilte sie Fotos, auf denen sie ihren Babybauch zeigte – wohl um die Spekulationen ein für alle Mal einzudämmen. Doch auch die Schnappschüsse werden von vielen mit viel Skepsis betrachtet.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, TV-Bekanntheiten

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

