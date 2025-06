Anna-Maria Ferchichis Drillinge starten bald die Vorschule

Die Drillinge von Anna-Maria Ferchichi (43) und ihrem Ehemann Bushido (46) haben ihren ersten Meilenstein erreicht: Das erste Jahr im Kindergarten ist geschafft! Auf Instagram teilt die achtfache Mutter ihre Freude über diesen besonderen Moment mit ihren Fans. "Euer erstes Kindergartenjahr ist rum. Ab September kommt ihr in die Vorschule, die Zeit vergeht einfach viel zu schnell, meine kleinen Superwomen", schreibt Anna-Maria stolz unter ein zuckersüßes Foto ihrer drei Töchter, die für diesen Anlass in charmanten Wonder-Woman-Kostümen posieren. Die Drillinge, die im November 2021 das Licht der Welt erblickten, scheinen ihre Zeit im Kindergarten sichtlich genossen zu haben.

Mit ihrer Botschaft hofft Anna-Maria, dass ihre Töchter ihre Begeisterung und Freude fürs Lernen beibehalten. "Ihr geht mit so viel Freude jeden Morgen aus dem Haus, immer gut gelaunt", lässt sie ihre Follower wissen und wünscht den kleinen Superheldinnen einen ebenso munteren Start in die Vorschulzeit im Herbst. Die liebevoll gestalteten Fotos vermitteln intime Einblicke in die wohlgehütete Welt der Familie, die oft Einblicke in ihren Alltag über soziale Medien teilt. Eine kleine Abschlussparty rundete diesen besonderen Tag für die Drillinge ab.

Anna-Maria und Bushido, die gemeinsam acht Kinder großziehen, haben bereits mehrfach betont, wie turbulent und gleichzeitig wunderschön ihr Familienleben ist. Besonders die Geburt der Drillinge war für das Paar ein bewegender Moment, der nicht nur den Alltag komplett veränderte, sondern auch für unvergessliche Erinnerungen sorgte. Schon in der Vergangenheit schilderte Anna-Maria, welche Veränderungen auf die Drillinge warten: Zum Beispiel werden sie wohl in verschiedene Klassen gesteckt. "Ich habe eben noch mit einer Erzieherin gesprochen. Sie empfehlen uns, die Drillinge zu trennen. Schweren Herzens machen wir das jetzt – aber nach wie vor ist das ein komisches Gefühl, weil die sind wie so eine Symbiose", erzählte sie vor Kurzem.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Drillinge von Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023